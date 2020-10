Der venter flere måneder med mundbind i den kollektive trafik

Kravet om mundbind i den kollektive trafik kommer nemlig som minimum til at gælde året ud. Og formentlig også i en "rum tid" derefter.

Personer, der bruger den kollektive trafik, kan roligt handle et stort parti mundbind ind til den kommende vinter.

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S) forud for, at regeringen forventes at komme med yderligere coronarestriktioner grundet stigende smittetal i Danmark.

- Vi kan allerede nu sige, at det her med mundbind er noget, som vi skal indstille os på, at vi skal bruge i den kollektive trafik i en rum tid endnu.

- Så kan alle indstille deres sigtekorn på det. Som minimum vil det fortsætte i hvert fald året ud og formentlig også længere, siger Engelbrecht.

Transportministeren opfordrer desuden danskerne til at overveje, hvornår de bruger den kollektive trafik til daglig samt i de travle juledage, som snart kommer.