Der udbetales nu lønkompensation for 176.000 job

26.000 virksomheder har fået tildelt lønkompensation for i alt syv milliarder kroner. Det fremgår af en status for erhvervsrettede kompensations- og garantiordninger fra Erhvervsministeriet fra 11. maj.

Coronakrisen har store konsekvenser for landets virksomheder og lønmodtagere.

De udbetalte penge går til lønkompensation for i alt 176.000 job.

- Det er et tal, som på én gang er positivt, men også afspejler en trist og alvorlig virkelighed, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgard (S).

Lønkompensation blev indført i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedet parter.

Ordningen skal mindske antallet af fyresedler. Det sker ved, at virksomheder kan få betalt en del af lønnen til ansatte, som ellers stod til at blive fyret.

- Det er enormt positivt, at så mange kan bevare deres arbejde og løn under omstændigheder, hvor mange virksomheder måske havde skåret ned.

- Når jeg siger, det er alvorligt, så er det selvfølgelig, fordi det afspejler den alvorlige krise, som verden befinder sig i som følge af den globale coronaepidemi, siger Peter Hummelgaard.

I status-papiret fastslår Erhvervsministeriet, at der løbende kommer ansøgninger til de forskellige hjælpeordninger, og omkring 1000 ansøgninger mangler endnu at blive indlæst i Erhvervsstyrelsens database. Dermed kan antallet af lønkompenserede stige i den kommende tid.

De 176.000 lønkompenserede "job" er dog ikke nødvendigvis lig med, at 176.000 "personer" er sendt hjem med lønkompensation.

Ifølge statuspapiret kan nogle have to job. Dermed kan antallet af personer på lønkompensation være lavere.

Cheføkonom i Cepos, Mads Lundby, vurderer dog, at tallet er bemærkelsesværdigt høj. Det understreger, at mange job og personer er berørt af krisen:

- Jeg vurderer, at der er ganske få lønmodtagere, der har to job, der begge bliver lønkompenseret. Dermed kommer der tæt på 176.000 oveni det officielle ledighedstal, siger Mads Lundby Hansen og tilføjer:

- Regeringen oplyser på daglig basis antallet af officielt ledige. Det udgør i dag 48.700. Men det er kun toppen af isbjerget, når man skal vurdere nedgangen i beskæftigelsen på arbejdsmarkedet. Ud fra dette har det danske arbejdsmarked blødt omkring 225.000 job., siger Mads Lundby.

Den udlægning er Peter Hummelgaard dog ikke enig i.

Spørgsmål: Risikerer vi, at nogle af de 176.000 job bliver nedlagt?

- Jeg mener, at Cepos tager fundamentalt fejl, når de siger, at de pågældende lønmodtagere burde tælle med som arbejdsløse. De har stadig et arbejde og får løn fra deres virksomhed.

- For mange virksomheder vil det også være langt billigere at fyre, hvis de vidste, at de ikke skulle bruge dem igen. Men virksomhederne beholder medarbejderne på lønkompensation og betaler enten en tiendedel eller en fjerdel af deres løn, fordi de gerne vil bruge dem, så snart det er muligt, siger Peter Hummelgaard.

Han erkender, at nogle de 176.000 job risikerer at blive nedlagt, når lønkompensationsordningen udløber til juli. Men langt de fleste vil fortsætte i deres job, vurderer beskæftigelsesministeren.