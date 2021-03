Styrelsen for Patientsikkerhed stemmer i weekenden dørklokker i Kokkedal for at få folk til at lade sig teste efter stigende smitte i byen. (Arkivfoto)

Der stemmes dørklokker i Kokkedal efter stigende smitte

Borgmester vil undersøge mulighed for at udvide testmuligheder og smitteopsporing i Kokkedal.

Der sættes nu ind for at bremse den stigende coronasmitte i Kokkedal nord for København.

I weekenden vil der blive stemt dørklokker i byen, der ligger i Fredensborg Kommune, for at få folk til at blive testet.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt ti ansatte og en indsatsleder til byen.

Indsatsen vil særligt være omkring området Egedalsvænget, hvor smittetrykket er særlig stort.

- Vi skal banke smitten ned meget hurtigt, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i meddelelsen.

- Jeg vil derfor de kommende dage afsøge alle muligheder for, at vi kan udvide både testmuligheder og smitteopsporingen.

- Dette er en situation, som vi på ingen måde vil acceptere udvikler sig yderligere i Fredensborg Kommune, lyder det.

Fredensborg har det lige nu det næsthøjeste incidenstal - som sætter smitten i forhold til befolkningen - i landet.

I kommunen er der blevet registreret 82 coronatilfælde de seneste syv dage.

Det svarer til 201,2 tilfælde per 100.000 indbyggere. Kun Ishøj har et højere incidenstal. Det er på 245 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Flere andre steder i landet er der den seneste tid blevet stemt dørklokker efter stigende coronasmitte.

Det er blandt andet sket i Vejle og i bydelen Vollsmose i Odense. Særligt sidstnævnte har været på coronaradaren den seneste tid.

Det har betydet, at der lørdag og søndag udføres massetest i området, hvor beboerne kan blive testet i et beboerhus nær deres hjem eller i en testbil, der er kommet til området.