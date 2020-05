Der skal være to kvadratmeter per gæst på restauranter

Erhvervsministeriet har udarbejdet et sæt nye retningslinjer med sundhedsmyndighederne og branchen. Heri står der, at restauranter og caféer skal sikre to kvadratmeter per gæst, og at de skal lukke senest midnat. (Arkivfoto)

Restauranter skal sørge for to kvadratmeter per person ifølge retningslinjer. De skal lukke inden midnat.

Restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person, viser retningslinjer fra Erhvervsministeriet.

Hvis kunderne "i væsentlighed" står op, fordobles kravet til fire kvadratmeter per person.

Det skyldes, at der er større sandsynlighed for at passere andre gæster, end hvis man sidder ned på en restaurant.

Siden Sundhedsstyrelsen tidligere på ugen ændrede sin anbefaling om afstand fra to meter til én meter, så har der været krav om, at blandt andet storcentre og butikker skal sikre fire kvadratmeter per person.

- Det er vigtigt, at vi har smittetrykket under kontrol. Når man går på restaurant eller café, så sidder man ned ved borde og spiser, så derfor har vi i fællesskab sat arealkravet på to kvadratmeter, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Det gør det muligt at drive en økonomisk fornuftig forretning og samtidig passe på hinanden og holde styr på smittetrykket.

Erhvervsministeriets nye retningslinjer viser også, at alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat.

Restauranter, caféer, værtshuse og lignende må heller ikke gennemføre aktiviteter, der kan få dem til at minde om en natklub eller et diskotek.

Der må for eksempel ikke laves dansegulv, hvor afstanden på mindst en meter mellem selskaberne ikke kan opretholdes.

- Vi har ønsket at åbne for restauranter og caféer, mens nattelivet skal vente med at åbne. Derfor har vi fundet den løsning, at man skal stoppe klokken 24, siger Simon Kollerup.

- Der er forskel på at danse rundt på et diskotek hele natten og så sidde og spise en god middag med sin ægtefælle eller en god ven, og det har vi forsøgt at afspejle i de her retningslinjer.

Restauranter og caféer skal fortsat respektere forsamlingsforbuddet.

De må derfor ikke servere for et selskab, som er større end ti personer. Et selskab bør kun bestå af personer, som i forvejen har tæt kontakt.

Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem dem.