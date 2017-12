Der skal konkurreres mere i det offentlige

Kun knap hver fjerde offentlige opgave, der kan få konkurrence, får det i staten, regionerne og kommunerne. Derfor vil regeringen sætte mål for, hvor meget der skal konkurreres om.

- Ser vi på de opgaver, der kan konkurrenceudsættes, er det i dag kun omkring 26 procent, som bliver markedstestet via udbud. Det er for få, siger Sophie Løhde.

Regeringen vil derfor opstille måltal, der kan være med til at øge konkurrencen.

- De skal være ambitiøse og naturligvis samtidig give mening for kommuner og regioner, siger ministeren.

Udviklingen er stort set gået i stå. Det viser analysen "Status for offentlig konkurrence", som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen årligt udsender.

- Vi skal styrke konkurrencen om offentlige opgaver, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

I 2016 fik offentlige opgaver for 103 milliarder kroner konkurrence. Myndighederne kunne udsætte opgaver for 400 milliarder kroner for konkurrence.

De 98 kommuner udbød sidste år opgaver for 62 milliarder kroner. Det svarer til, at 27 procent af mulige opgaver fik konkurrence. Det er en smule mere end gennemsnittet på 25,8 procent i staten, fem regioner og 98 kommuner.

Men det svinger meget fra kommune til kommune. Gribskov Kommune i Nordsjælland lavede sidste år konkurrence for mere end hver anden opgave.

Derimod fik kun hver femte opgave - godt 20 procent - i de ti kommuner, som lavede mindst konkurrence.

De fem regioner udsatte i 2016 opgaver for 19 milliarder kroner for konkurrence. Det svarer til godt hvem femte opgave - 20,2 procent. Især i hovedstaden kan flere opgaver inden for sundhed få konkurrence.

Staten gav sidste år konkurrence for 22,2 milliarder kroner. Det svarer til bare tre af ti opgaver - 29,4 procent.