Der skæres ned for testkapaciteten fra dags dato

Yderligere model for nedskalering er også på plads. Testkapaciteten for PCR-test opretholdes dog.

Testkapaciteten for corona-kviktest skæres ned fra 500.000 til 400.000 dagligt. Det oplyser Justitsministeriet. Det gælder fra dags dato og hen over sommeren.

Det har længe været meddelt, at testkapaciteten skal justeres, i takt med at flere bliver vaccineret, og coronasmitten er under kontrol.

- Selv om mange danskere er vaccinerede og har fået coronapas, så er der stadig behov for, at man kan blive testet, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

- Samtidig skal vi selvfølgelig heller ikke teste mere, end det er nødvendigt, i takt med at vaccinerne udrulles. Derfor justerer vi testindsatsen i den kommende tid.

- Men vi sikrer også fortsat, at dem, der ikke er vaccineret, nemt kan komme til et testcenter. For test er sammen med vaccinationerne vilkåret for, at vores samfund kan være åbent denne sommer, siger han.

Ifølge Justitsministeriet har der nu været syv dage i træk med under 300.000 daglige kviktest, og derfor sættes kapaciteten ned til trin 2. I modellen for nedskalering er der fem trin i alt.

Trin fem er det laveste og betyder, at der er under 50.000 daglige test i syv dage i træk. Skulle det indtræffe, sættes antallet af daglige test ned til 100.000.