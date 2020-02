- I dag bliver møbler ofte fremstillet i stort antal, og derfor har de svært ved at opnå en meget høj gensalgsværdi. En del af årsagen til, at vi ser høje priser på møbelklassikere, er, at de er fremstillet i et begrænset antal, siger lektor i møbeldesign Nicolai de Gier. (Arkivfoto)

Der kan gemme sig guld blandt arvestykkerne

Verden er blevet mindre, og det gælder også på markedet for design og kunsthåndværk. Derfor kan der være penge at hente for arvestykkerne internationalt.

Men der kan faktisk være guld at hente hen over hele paletten af produktkategorier. Markedet er i dag så stort og internationalt, at der sidder samlere på spring inden for de fleste felter.

Har du arvet et sammensurium af møbler, lamper, glas og keramik, så kan det være svært at skelne skidt fra kanel.

