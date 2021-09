Der er udsigt til nye sparekrav på supersygehus i Hillerød

Her fremgår det ifølge avisen, at der vil blive fremlagt et "fornyet" og "udbygget" besparelseskatalog, der skal sikre, at byggeriet kan gennemføres.

Tilbage i 2011 blev det besluttet, hvor der skulle ligge flere nye supersygehuse. Den samlede pris var her omkring 41 milliarder kroner.

Der skulle bygges seks nye - heriblandt et i Hillerød - mens der 12 andre steder skulle ske ombygninger på eksisterende hospitaler.

Hvert af sygehusene skulle som udgangspunkt have et befolkningsgrundlag på mindst 200.000 mennesker.

Flere gange er der siden blevet skåret ned på antallet af senge og behandlingsrum. Blandt andet i Viborg og Odense.

Og nu kan nye besparelser altså ramme i Nordsjælland. Det skyldes væsentligt stigende byggeudgifter, skriver Berlingske.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, kritiserer de hyppige sparerunder i supersygehuseprojekter.

Han vil kalde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om sagen.

- Det er uholdbart, at der er lavet en konstruktion, som betyder, at enhver ekstra udgift - rimelig eller urimelig - kun kan håndteres på én måde, nemlig ved at beskære og forringe projekterne, så det går ud over patienter og medarbejdere, siger han til avisen.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få et interview med minister Magnus Heunicke om kravet om flere penge samt bekymringerne for, hvorvidt der er nok senge til patienterne.

Ministeriet oplyser dog i en mail, at regionerne som bygherrer er ansvarlige for, at sygehusene dimensioneres med en tilstrækkelig kapacitet.