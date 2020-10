Der er stadig slagkraft i gamle Lula

Men Lula, som han bare kaldes, ligner en mand, der stadig har ambitioner om at lede landet, selv om han ikke er en årsunge længere. Han fylder 75 år den 27. oktober.

Luiz Inacio Lula da Silva har en fortid som både præsident i Brasilien og som fængselsfange for korruption.

Den 7. september holdt han en videotale, og den tale har fået både hans tilhængere, hans modstandere og politiske analytikere til at spekulere i, at han vil tilbage.

Lula rettede en sønderlemmende kritik mod den nuværende præsident, Jair Bolsonaro, som kritiseres skarpt for håndtering af coronakrisen.

- Det overvejende flertal af dem, der er døde på grund af coronavirus, er fattige, sorte og sårbare, der er svigtet af staten, lød det fra socialisten Lula.

Han tilføjede, at han har haft tid til at tænke under coronakrisen.

- Jeg er til disposition for det brasilianske folk, særligt for arbejdere og de udstødte. Fra bunden af mit hjerte siger jeg: Jeg er her. Lad os genopbygge Brasilien.

Så det lyder som en mulig kandidat til præsidentvalget i 2022, men så enkelt er det ikke.

I forbindelse med sin dom for korruption fik han forbud mod at have politiske embeder.

Avisen The Guardian påpeger dog, at den dommer, der dømte ham, hedder Sergio Moro. Han blev efter dommen justitsminister, og der stilles spørgsmål ved, om han var upartisk.

Lula var præsident fra 2003 til 2011. Han introducerede en række sociale programmer, der hjalp bunden af samfundet.

Efter præsidenttiden blev han imidlertid dømt skyldig i korruption, en af de store svøber i det sydamerikanske land.

Lula har på intet tidspunkt erkendt sin skyld. Han blev dømt for at lade store byggefirmaer renovere sit sommerhus.

Sagen var en udløber af en kæmpe skandale, der involverede olieselskabet Petrobras og milliarder af dollar i bestikkelse. Adskillige forretningsfolk og embedsmænd er dømt i sagen.

Lula fik en dom på 13 års fængsel, men efter at have afsonet knap to år blev han løsladt i november 2019. Det skete i henhold til en særregel, der siger, at man kan være på fri fod, indtil sidste appelmulighed er udtømt.

Det kan ifølge advokater holde Lula på fri fod i årevis.

Lula kommer fra små kår. Født i en familie af analfabeter i delstaten Pernambuco i 1945.

Han arbejdede som ung i bilindustrien og blev fagforeningsmand.

Herfra blev han landskendt som strejkeleder.

I 1980 grundlagde han Arbejderpartiet (PT), som var det første store socialistiske parti i Brasiliens historie.