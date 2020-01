Der er stadig fuld knald på månemanden

Engang troede man, at "Buzz" Aldrin altid ville blive husket som nummer to.

Lige efter kom piloten på Apollo 11's månelandingsfartøj, Edwin Eugene Aldrin Jr., også kaldet "Buzz Aldrin".

Armstong døde i 2012, men Aldrin er her endnu og fylder den 20. januar 90 år.

Han har efterhånden skabt sig et omdømme som mere end nummer to. Om det er godt eller skidt, er svært at vurdere.

Aldrin er i hvert fald mere end en almindelig pensionist.

I 2016 var han på rejse på Sydpolen, men noget gik galt for den dengang 86-årige mand. Han måtte evakueres til New Zealand med væske i lungerne.

Han blev klar igen. I sommer, da verden fejrede 50-året for den første månelanding, var Aldrin i fokus igen.

Han havde flere optrædener og foredrag. For eksempel på US Space & Rocket Center i Alabama, hvor han kom i jakkesæt, slips i stars and stripes og sokker, der matchede.

Han holdt en kort tale for publikum, der havde betalt hver 2500 kroner for at høre Aldrin.

Så forsvandt han igen med sin betydeligt yngre, blonde kæreste.

Aldrin har i øvrigt også været med i USA's version af "Vild med Dans".

Fødselaren er i dag det nulevende menneske, der som den første betrådte Månen.

Da Armstrong døde, sagde Aldrin, at han var dybt bedrøvet.

- Jeg havde håbet, at Neil, Mike og jeg den 20. juli 2019 kunne stå sammen og fejre 50-året for vores månelanding. Sådan skulle det ikke være.

Kælenavnet Buzz fik Aldrin som barn, fordi hans søster udtalte det engelske ord "brother" som "buzzer".

I 1988 tog han i øvrigt sit kælenavn juridisk.

Aldrin blev født den 20. januar 1930 i Montclair, New Jersey.

I 1951 blev han færdiguddannet på det amerikanske militærakademi West Point og blev pilot.

Han fløj en lang række kampmissioner under Koreakrigen.

Senere blev han testpilot i flyvevåbnet. I 1963 blev han valgt til at blive astronaut, hvilket endte med at bringe ham til Månen.

I 1972 vendte han tilbage til flyvevåbnet til en lederstilling, men i sin selvbiografi fra 2009 fortæller han, at hans efterfølgende karriere blev præget af personlige problemer som depression og alkohol.

Men han kom over det og har siden beskæftiget sig med blandt andet computerspil og også indspillet en rapsang med blandt andre Quincy Jones.

Han har været gift tre gange, men blev i 2012 skilt fra sin tredje kone.

Han har tre børn fra sit første ægteskab.