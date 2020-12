Der er rift om bossen

Hun er et af dansk erhvervslivs helt store navne - og en af dem, som har været på ønskelisten over ministeremner fra den virkelige verden.

Gennem otte år var hun topchef i forsikringsgiganten Tryg. I den periode var hun flere gange at finde på avisen Financial Times' liste over verdens vigtigste forretningskvinder.

I dag deler hun sin tid mellem bestyrelsesposter og frivilligt arbejde og må løbende øve sig på at sige nej.

- Men jeg er enormt lykkelig for, at der stadig er bud efter mig. Det er et gigantisk privilegie, at der, ti år efter jeg var CEO, fortsat er en hel masse mennesker, der gerne vil mig noget, siger Stine Bosse.

Landspolitik ikke en del af Stine Bosses fremtidsplaner, og hun har også tidligere sagt nej til ministerposter.

Holdninger har hun ellers nok af. Hun er en ivrig samfundsdebattør om emner som ligestilling, flygtninge og indvandrere og ikke mindst det europæiske samarbejde.

Sidstnævnte som formand for Europabevægelsen.

- Mit engagement i Europabevægelsen fylder meget. Det handler meget om min identitet, at jeg er både dansk og europæisk, siger Stine Bosse, hvis mor var britisk.

Stine Bosse er faktisk så engageret i det europæiske projekt, at hun var klar til at stille op til det seneste valg til Europa-Parlamentet. Hvilket parti hun ville stille op for, vil hun holde for sig selv.

Men sygdom i den nærmeste familie satte en stopper for planerne.

Om det kan blive aktuelt igen, må tiden vise. Lige nu er hendes plan at drosle ned på arbejdsbyrden i de kommende år.

- Da jeg stoppede i Tryg, gik jeg fra at arbejde 60 timer om ugen til at arbejde 40 timer om ugen. Nu ville det måske være klogt at gå ned på 25-30 timer.

- Jeg vil jo gerne have et langt liv, og det er slidsomt at have de der topposter, siger hun.

Hun har dog fortsat sin gang i toppen af finansverdenen som medlem af bestyrelsen i et af verdens største forsikringsselskaber, tyske Allianz Group.

Derudover er hun blandt andet formand for bestyrelsen i TeleGreenland og Nunaoil samt bestyrelsesmedlem i Coop.

Og så fylder det frivillige arbejde meget. Ud over sit formandskab i Europabevægelsen er Stine Bosse også formand for PlanBørnefonden.

Stine Bosse har været gift to gange. Hun har to døtre, to bonussønner, fem børnebørn og fire bonusbørnebørn.

På grund af risikoen for smitte med coronavirus er den store fødselsdagsfest udskudt til foråret. Dagen fejres i stedet med de nærmeste.