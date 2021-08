Der er registreret 932 nye coronatilfælde i Danmark

Det seneste døgn har yderligere 932 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Dermed er positivprocenten for det seneste døgn 1,74. Det er til den høje side i den seneste tid, hvor der dog også er foretaget færre test end tidligere.

Det seneste døgn er der desuden foretaget 81.832 lyntest, hvor man podes i næsen. Positive resultater herfra oplyses ikke i SSI's tal, da der er for stor usikkerhed forbundet med testresultaterne.

På landets hospitaler er der nu indlagt 62 patienter med coronavirus. Det er tre flere end onsdag.

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen og mangeårig anæstesilæge, hæfter sig ved, at antallet af indlagte stiger, selv om smittetallet har været stabilt i et stykke tid.

- At antallet af indlagte stiger, viser at folk på trods af den forholdsvis høje vaccinationstilslutning bliver så syge, at en indlæggelse er nødvendig.

9 af de indlagte er på intensiv, og 8 af dem får hjælp af en respirator.

Det seneste døgn er der registreret to coronarelaterede dødsfald. Det bringer det samlede antal dødsfald under epidemien op på 2552.

I myndighedernes vaccinationsindsats er der det seneste døgn givet yderligere 55.908 stik med coronavaccine.

Det betyder, at 72,7 procent af befolkningen nu er påbegyndt vaccinerede, og at 57,1 procent af befolkningen nu er færdigvaccineret.

Fra midten af juli er myndighederne desuden begyndt at invitere de 12-15-årige til vaccination imod coronavirus.

Ifølge SSI er 100.826 i den aldersgruppe påbegyndt vaccinerede, mens 123 er færdigvaccinerede.

Torben Mogensen understreger vigtigheden af, at de 12-15-årige hurtigt bliver vaccineret.

- Skolerne begynder i næste uge, og derfor er det vigtigt, at mange 12-15-årige kommer igennem, inden ugen er omme.

- Derfor er jeg også stor tilhænger af, at regionerne er begyndt at åbne for vaccination uden tidsbestilling.