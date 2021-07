Der er registreret 337 nye smittetilfælde i Danmark

Det seneste døgn har yderligere 337 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Sættes andelen af positive svar op imod det samlede antal PCR-prøver giver det en positivprocent på 0,51. Med andre ord har lidt over én ud af 200 prøver vist et positivt svar det seneste døgn.

Det er sjette dag i træk, at antallet af daglige smittetilfælde har været over 300. Før det var der en periode på lidt mindre end to uger, hvor der var færre end 300 nye smittetilfælde om dagen.

Kasper Karmark Iversen, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev-Gentofte Hospital, mener dog, at det er positivt, at smittetallene mandag ikke er steget mere, fordi den mere smitsomme Delta-variant, der først blev opdaget i Indien, lige nu findes i flere prøver herhjemme.

- Man kunne godt have frygtet, at man havde set en stigning i smittetallet, og det kan man nok også forvente, at der kommer her over de næste par uger på grund af Delta-varianten, siger han.

Der er det seneste døgn også foretaget 153.764 lyntest. Det er de test, hvor man podes i næsen. SSI oplyser dog ikke antallet af positive svar fra lyntest, da der er for stor usikkerhed forbundet med svarresultatet.

På landets hospitaler er der mandag indlagt 40 patienter med coronavirus. Det er én mere end søndag.

Af de 40 indlagte ligger 9 af dem på en intensivafdeling. Og af dem er der syv, som får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er ikke registreret dødsfald blandt coronasmittede det seneste døgn.

Selv om Delta-varianten spreder sig i samfundet, vurderer Kasper Karmark Iversen ikke, at det vil kunne ses i højere indlæggelses- og dødstal. Derfor er der ikke i samme grad grund til bekymring som tidligere.

- Man skal i hvert fald ikke være nær så bekymret nu, som man skulle før jul, hvor vi havde et uvaccineret samfund og en masse ældre skrøbelige, som ikke var immune.

- Det er klart, at det betyder noget for samfundet, i og med at folk skal hjem i isolation. Men det har ikke noget stor sundhedsmæssig betydning, siger han.

I den danske vaccinationsindsats har mere end 3,4 millioner borgere nu påbegyndt vaccination mod coronavirus, mens over 2,1 million er færdigvaccinerede.

Det svarer til henholdsvis 58,4 og 36,1 procent af befolkningen.