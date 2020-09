Der er lige så mange indlagte med corona som sidst i maj

Samlet er antallet af coronapatienter indlagt på hospitalerne steget med 15 siden seneste opgørelse søndag. Forskellen mellem de 18 nye indlæggelser og stigningen på 15 i det samlede antal indlagte skyldes, at der i mellemtiden også er patienter, der er blevet udskrevet.

Antallet af nye indlæggelser skal desuden tages med nogle forbehold, da der kan være forsinkelse på tallene.

Over det seneste døgn er der registreret 435 nye smittetilfælde ud af 49.143 prøvesvar. Der er ingen nye coronadødsfald.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk biologi og epidemiforsker ved Roskilde Universitet, forsker i fremskrivning af epidemier.

Han hæfter sig ved, at antallet af nye smittetilfælde har været faldende siden fredag, hvor det toppede med 678 smittede.

- Det ser ud til, at epidemien ikke længere vokser og måske så småt er begyndt at flade ud. På den måde ser jeg positivt på det.

- Det kunne være en første indikation på, at udbruddet er ved at komme under kontrol, vurderer han.

Lørdag 19. september blev forsamlingsforbuddet sænket til 50. Og der blev indført lukketid klokken 22 på restauranter, caféer og barer landet over.

Desuden blev der indført krav om brug af mundbind for stående gæster.

Tidsmæssigt passer det ifølge Viggo Andreasen med, at det er effekten af disse tiltag, som nu begynder at slå igennem.

At antallet af nye indlæggelser stiger, kommer ikke bag på epidemiforskeren.

- Den del af kurven er meget forventelig. Der er cirka en uges forsinkelse, fra en smittet dukker op som smittetilfælde i statistikken, til en person vil dukke op som en ny indlæggelse.

- Så tallene for nye indlæggelser er cirka en uge bagefter. Så det, vi ser nu, er i virkeligheden fra den periode, hvor vi havde allerflest smittede, siger Viggo Andreasen.

Han forudser, at antallet af nye indlæggelser vil stige til og med indeværende uge.

- Så vi skal regne med, at tallet for nye indlæggelser stiger, indtil ugen er omme. Og det viser jo noget om, hvorfor det er vigtigt at reagere tidligt på sådanne udbrud, siger Viggo Andreasen.

I alt er 27.072 personer bekræftet smittede, siden coronavirus brød ud i Danmark.