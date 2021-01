En ny undersøgelse fra Fødevarestyrelsen viser, at der kun er få rester af sprøjtemidler i dansk frugt og grønt. (Arkivfoto)

Der er kun sjældent pesticidrester i dansk frugt og grønt

Gennemgang fra Fødevarestyrelsen viser, at fødevarerne på det danske marked generelt overholder reglerne.

Det er yderst sjældent, at der er rester af pesticider i de æbler og agurker, danskerne køber i supermarkedet.

Det viser en årlig undersøgelse fra Fødevarestyrelsen.

Pesticider - eller sprøjtemidler - bruges i produktionen af frugt, grønt og korn. Blandt andet til at bekæmpe ukrudt eller regulere væksten.

Der kan derfor være rester i de færdige varer. Der må dog kun være en så lille mængde, at resterne ikke er til fare for mennesker.

Ifølge undersøgelsen fra Fødevarestyrelsen overholder fødevarerne på det danske marked reglerne i langt de fleste tilfælde.

98 procent af de 2055 stikprøver fra frugt, grønt og gryn, der blev taget i 2019, var uden sprøjterester eller havde rester under grænseværdien.

Enhedschef Henrik Dammand Nielsen glæder sig over resultatet.

Han peger på, at det er vigtigt, at vi kan stole på, at de madvarer, vi spiser, ikke indeholder skadelige stoffer.

- Derfor er det meget positiv, at kontrollen igen i år viser, at der er generelt er et lavt indhold af pesticidrester i det frugt og grønt, som bliver solgt i de danske supermarkeder, siger han i en pressemeddelelse.

Selvom det er langt de fleste fødevarer, som overholder reglerne, var der i styrelsens stikprøver også nogle, som ikke gjorde.

23 stikprøver indeholdte pesticidrester over grænseværdien. Af dem blev tre vurderet til at udgøre en sundhedsrisiko og trukket tilbage fra markedet.

- Alle overskridelser af grænseværdierne er uacceptable. Derfor håndterer vi fund over grænseværdier med markedsføringsforbud, siger Henrik Dammand Nielsen.

Ifølge enhedschefen er det oftest i importerede varer, der findes flest rester af sprøjtemidler.

Det vurderes, at man kan nedsætte sit indtag af resterne med cirka en tredjedel, hvis man køber danskproducerede afgrøder.

Risikoen kan nedsættes yderligere, hvis det også er økologiske varer, der finder vej ned i indkøbskurven.

I økologisk produktion må der nemlig kun anvendes meget få midler - og det kun i særlige tilfælde.