Der er kommet flere store sommerhuse og færre små siden 2011

Siden 2011 er antallet af sommerhuse på mellem 100 og 199 kvadratmeter steget med over 10.000 huse - en stigning på 28 procent.

Til gengæld er antallet af sommerhuse, der er mindre end 99 kvadratmeter, faldet med knap 2000 huse.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af data fra Nybolig og Danmarks Statistik.

Udviklingen gælder også de allerstørste sommerhuse på mellem 200 og 499 kvadratmeter, der er kommet 724 flere af de seneste 10 år. Det svarer til en stigning på godt 30 procent.

Bevægelsen mod de større sommerhuse har især fundet sted på Vest- og Sydsjælland, i Nordjylland og i Nordsjælland, viser tallene.

Den voksende andel af store sommerhuse kan blive rod til nabokonflikter.

Det siger Anne-Mette Hjalager, professor og turismeforsker ved Syddansk Universitet, til avisen.

- Udviklingen giver alt andet lige en ændring af det æstetiske udtryk, og muligheden for at få den fred og ro, som mange ønsker, kan ende med at blive påvirket.

- Også nærheden til naturen kan risikere at forsvinde, lyder det.

Udviklingen kan blandt andet ses tydeligt i Varde Kommune, hvor populære sommerhusområder som Blåvand, Vejers Strand og Henne Strand ligger.

Her er der på 10 år forsvundet 270 små sommerhuse. Til gengæld er der skudt 564 sommerhuse mellem 100 og 199 kvadratmeter op.

Kommunen har for nylig besluttet, at sommerhusene fremover maksimalt må være mellem 225 og 250 kvadratmeter store. Byggeprocenten på en grund må desuden maksimalt være på 15 procent.

Borgmester Erik Buhl (V) siger til avisen, at det er et signal om, at Varde vil satse på kvalitetsturisme.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) ser frem til at få forslag fra en arbejdsgruppe, som ser på, hvordan nabokonflikter vedrørende store sommerhuse kan forebygges.

Det oplyser han i en skriftlig kommentar til avisen.

I efteråret skabte det debat, at Erhvervsstyrelsen lagde op til at indføre en vejledende grænse på 35 uger for udlejning af sommerhuse.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) slog dengang fast, at der skal sættes ind over for det, han betegner som professionel eller erhvervsmæssig udlejning af især store sommerhuse.

Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skal afklare, hvad et "stort sommerhus" er. De skal desuden kigge på, hvordan nabokonflikter kan forebygges bedst.