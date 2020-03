Der er ikke flere syge i politiet end normalt

Politiet oplever ikke flere sygemeldinger end normalt - men det kan være stilhed før stormen, siger formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt.

- Vi kan heldigvis så vidt se, at antallet af sygemeldinger i politiet ikke er ud over normalen, og at der så vidt er styr på tingene. Men vi ved også, at det kan være stilhed før stormen, udtaler forbundsformanden i en pressemeddelelse tirsdag.