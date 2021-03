Der er fundet 814 nye smittetilfælde i Danmark

Statens Serum Institut (SSI) nye opgørelsesmetode skal tage højde for, at lyntest i sjældne tilfælde kan være positive, selv om en person ikke er smittet.

Derfor vil statistikken over bekræftede tilfælde fra nu af kun tælle personer, der er testet positive i PCR-test, som er langt mere valide.

Hvis man bliver testet positiv i lyntest, fremstår man nu som "mistænkt tilfælde".

Man vil først indgå som et smittetilfælde i statistikken, hvis man efter en positiv lyntest får taget en PCR-test, som viser et positivt svar. Hvis testen er negativ, vil man ikke fremgå af statistikken for smittetilfælde.