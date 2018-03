Der er flere gengangere blandt vindere af ugeblads tv-priser

For fjerde år i træk løber DR-vært Kåre Quist med prisen som "årets mandlige nyhedsvært".

Størstedelen af dem, der fredag modtager Billed-Bladets TV-Guldpriser, har tidligere oplevet at blive hyldet med selvsamme priser.

TV2's Morten Ankerdal, der tre gange før har modtaget læserprisen "årets mandlige sportsvært", kan også gå fra showet på det femstjernede Hotel d'Angleterre i København med en pris under armen.

- Denne her har jeg prøvet at vinde før, men det gør det ikke mindre dejligt, siger han til Billed-Bladet, da han modtager prisen.

Det er bladets læsere, der har stemt og afgjort, hvem de synes fortjener hæder. Og noget tyder på, at de står ved deres smag.

Flere modtager priser for anden gang som Stine Bjerre Mortensen, Lene Beier og Peter Ingemann.

Det gælder således for stort set samtlige prismodtagere, at det ikke er første gang, at deres navn bliver råbt op til bladets uddeling af priser.

Men modsat andre prismodtagere, får TV2 News-værten Janni Pedersen overrakt prisen som "årets kvindelige nyhedsvært" for første gang.

- Jeg er fuldstændig på røven over det her. Ved I hvor glad jeg er? råber hun fra scenen ifølge Billed-Bladet.

Mens det ene og alene er læserne, der kårer årets bedste tv-værter og -programmer, er det en komité, som finder frem til årets bedste tv-dokumentar.

Den går til den Oscar-nominerede "De sidste mænd i Aleppo" om borgerne i den syriske by Aleppo, der forbereder sig på belejring og dagligt er udsat for bombeangreb.

På programsiden er der også gengangere at finde. Her kårer læserne for fjerde år i træk TV2's seersucces "Badehotellet" som årets tv-program.

Sidst på aftenen går årets særpris til familierne og holdet bag TV2-dokumentarserien "Årgang 0".