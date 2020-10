Der er 745 nye coronasmittede de seneste 19 timer

Åse Bengård Andersen, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, noterer, at dagens smittetal på 745 selvfølgelig er højt, men samtidig har ligget stabilt i et stykke tid nu.

- Det er den yngre generation, der bliver smittet. Mennesker, som har mange kontakter, siger hun.

- Det er dem, vi skal prøve at inddæmme. Jo flere smittede, der går rundt derude, desto større chance er der for, at de smitter en, der ikke kan tåle at blive smittet.

Der er registreret ét dødsfald, hvilket bringer det samlede antal døde op på 709.

Der er registreret 26 nye indlæggelser. Det samlede antal indlagte falder dog med otte til i alt 137, hvilket kan skyldes, at patienter er blevet udskrevet eller har mistet livet.

I alt er 19 patienter indlagt på intensiv, mens 14 af dem er så syge, at de har brug for respirator.

Samtidig har antallet af udførte test rundet fem millioner.

De seneste 19 timer er der foretaget 45.757 test. 15.099 personer er blevet testet for første gang.

Tirsdag eftermiddag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skrevet på Twitter, at kontakttallet ligger på 1,2.

Dermed er smittekurven fortsat opadgående i Danmark.

Åse Bengård Andersen hæfter sig ved, at det kommer til at tage noget tid, før man kan se effekten af regeringens indskærpede restriktioner om mundbind og forsamlingsforbud.

- Der går jo nogle dage, fra man bliver smittet, til man udvikler symptomer og selv bliver en, der kan smitte, siger hun.

- Jeg vil faktisk sige, at der kan gå en lille uge til en uge, fra man bliver smittet, til man smitter andre.

Også fredag i sidste uge blev kontakttallet opgjort til 1,2. På det tidspunkt var der tale om en stigning, da kontakttallet var blevet opgjort til 1,0 tirsdag i samme uge.

Med et kontakttal på 1,2 svarer det til, at ti coronasmittede personer i gennemsnit smitter 12 andre.