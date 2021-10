Der er 587 nye coronasmittede - stadig 89 indlagte

De 587 smittede er fundet i 41.729 PCR-prøver. Positivprocenten ligger på 1,41.

Det er et mål for, hvor stor en andel af de prøver, der er kommet svar på, som er positive.

De seneste tal bekræfter, at coronapandemien er på et stabilt leje i Danmark, vurderer Henrik Nielsen, der er professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

- Der har de seneste uger været meget stabile smittetal, som tyder på en meget stabil situation.

- Med omkring 500 smittetilfælde om dagen kommer vi en lille smule nærmere flokimmunitet.

- Men med den hastighed vil det tage hele vinteren, inden alle har været i kontakt med virusset af de ikke-vaccinerede, siger han.

På landets hospitaler er der tirsdag 89 indlagte med coronavirus, hvilket er uændret fra mandag.

Henrik Nielsen forventer på linje med Statens Serum Institut, at vinteren vil give en stigning i antallet af smittetilfælde, men forventer ikke voldsom travlhed på de danske sygehuse.

- Det bliver en luftvejsinfektion, som primært vil ramme børn og unge, der ikke er vaccineret, men de bliver sjældent så syge, at de skal indlægges, så det vil næppe blive en større belastning på hospitalerne, siger Henrik Nielsen.

Det seneste døgn har 904 personer fået andet stik og kan dermed kalde sig færdigvaccineret.

I Danmark er 4,46 millioner nu færdigvaccineret. Det svarer til 74,9 procent af befolkningen og omkring 85,4 procent af dem, der er inviteret til en vaccine.

Selv om smitten skulle stige i løbet af vinteren, ser Henrik Nielsen ikke risiko for en ny national nedlukning eller meget omfattende restriktioner.

- Der er i hvert fald ikke fagligt belæg for at gøre det, men man kan jo ikke afvise at lave lokale restriktioner - for eksempel at aflyse et stort arrangement, hvis der pludseligt er høje smittetal i en kommune eller et område, siger Henrik Nielsen.

Det seneste døgn er der registreret tre dødsfald med corona. Det vides dog ikke, om de var indlagt på hospitalet, og om det derved har påvirket antallet af indlagte. I alt er 2674 smittede døde i Danmark.

Lige nu tilbydes personer med svært nedsat immunforsvar samt plejehjemsbeboere at blive revaccineret. Det vil sige et tredje stik.

I alt har 115.906 fået tredje stik. Det svarer til to procent af befolkningen.