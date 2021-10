Der er 1411 nye coronasmittede - højeste tal i efteråret

Det seneste døgn er yderligere 1411 personer testet positive for covid-19.

Antallet af smittede er det højeste registreret siden 14. januar. Dog blev smittetallene i januar først opgjort efter 29 timer, hvor det nu registreres efter 24 timer.

Positivprocenten ligger på 2,11. Det er et mål for, hvor stor en andel af de prøver, der er kommet svar på, som har været positive for covid-19.

De 1411 smittede er fundet i 66.866 PCR-prøver. Det svarer altså til, at 2,11 procent af prøverne var positive.

PCR-prøver er de test, hvor man podes i svælget.

De stigende smittetal minder lidt om forrige år, hvor smittekurven steg brat i slutningen af oktober, siger Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

- Men det væsentligt anderledes er, at indlæggelsestallene er noget lavere, og det er dødstallet også. Det er jo, fordi vi har en god vaccinedækning.

- Havde vi ikke den, ville det formentlig se noget værre ud, siger han.

Ifølge Christian Wejse vil udviklingen i smitten blive afgørende for nødvendigheden af at indføre restriktioner.

- Hvis vi ser rigtig mange voksne, som bliver smittet, så kan vi komme til at se, at det medfører flere alvorlige indlæggelser.

- Om det betyder, at man vil indføre restriktioner, er svært at sige, men det kan da blive en konsekvens. Men jeg ser det ikke for mig lige nu, lyder det.

Der er registreret 45 nye indlæggelser af smittede på landets hospitaler. Det samlede antal indlagte med covid-19 stiger med 19 til 186.

Det er et tal, som Christian Wejse følger udviklingen i.

- Det (de 186 indlagte, red.) udgør en belastning, som er mærkbar på hospitalerne.

- Stiger det yderligere, og vi får en alvorlig influenzaepidemi, som der er risiko for, så kan vi godt se, at hospitalsvæsenet kan blive presset, siger han.

Der er det seneste døgn ikke registreret coronarelaterede dødsfald.

Det seneste døgn har 584 personer fået andet stik og kan dermed kalde sig færdigvaccineret.

I Danmark er 4.405.323 personer nu færdigvaccineret. Det svarer til 75,1 procent af befolkningen.

I alt har 231.799 fået tredje stik. Det svarer til 3,9 procent af befolkningen.