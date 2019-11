Der var mindre vind i Danmark i 2018 end året før - og derfor er der blevet brugt mere kul i energiproduktionen. Der ses en rygende skorsten på Nordjyllandsværket nord for Aalborg, der er et af de tilbageværende kulkraftværker i Danmark. (Arkivfoto).

Der blev brændt mere kul af i Danmark sidste år

Sidste år udledte det danske forbrug af energi én procent mere CO2 end året før.

Det viser nye tal fra Energistyrelsen, skriver dr.dk.

Ifølge Energistyrelsens rapport blev der i 2018 brugt mere kul i energiproduktionen, der i sig selv var højere end året før.

Årsagen til, at der blev udledt mere CO2, er blandt andet, at der var mindre vind i Danmark i 2018 - og dermed en lavere elproduktion fra vindkraft.

Rasmus Munch Sørensen, enhedschef i Energistyrelsen, kalder udviklingen for et "lidt tilfældigt bump på vejen".

- Vi får flere vindmøller og flere havvindmølleparker, og vores strøm og fjernvarme bliver grønnere og grønnere, siger han til DR.

- Men det blæste lige lidt mindre i 2018 end normalt. Det gør, at vi må køre lidt ekstra på med kraftværkerne, hvoraf nogle stadig kører på kul. Oven i det måtte vi købe lidt ekstra strøm fra udlandet.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) betegner over for DR de nye tal fra Energistyrelsen for "meget alvorlige".

- Det er muligt, at der kun er tale om en lille stigning, men man skal huske, at vi har behov for en markant reduktion. Så det her understreger, hvor travlt vi har, siger han.

Energisektoren står for 70 procent af CO2-udledningen i EU-landene, så det er her, der er størst potentiale i forhold til at nedbringe klimaaftrykket.

Klimaministeren forhandler i disse dage om en klimalov for Danmark, som juridisk skal forpligte ikke bare den nuværende regering, men også de kommende, til at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030.

Danmarks samlede energiforbrug steg fra 2017 til 2019 med 1,1 procent. Det fremgår af Energistyrelsens rapport.

Trods stigningen var det danske energiforbrug i 2018 4,6 procent lavere end forbruget i 1990.