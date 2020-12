Der åbnes for rejser til regioner med lav smitte

Der vil fremover kunne åbnes for rejser til lavrisikoregioner med lav nok smitte i karantænelande i EU- og Schengenlandene samt Storbritannien.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

De regionale rejsevejledninger vil første gang blive offentliggjort fredag 11. december.

Men her skal man ikke forvente nogle ændringer, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Fredagens regionale rejsevejledninger vil afspejle den alvorlige smittesituation, der er i Europa netop nu.

- Der vil næppe være nye muligheder for at rejse i morgen, fordi det simpelthen går den gale vej mange steder både med smitten og med skrappe restriktioner, der gør det svært at rejse, udenrigsministeren en pressemeddelelse.

Fremover vil rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet desuden blive opdateret om fredagen i stedet for torsdag, som har været praksis indtil videre, oplyser ministeriet.

Ud over at der åbnes for rejser til såkaldt gule regioner i orange lande, kan det omvendte scenarie også blive aktuelt.

- Tilsvarende vil rejsevejledninger kunne lukkes (blive orange) for højrisikoregioner i ellers åbne lande, skriver udenrigsministeriet.

Definitionen af en lavrisikoregion er fortsat, at der skal være under 30 smittede per 100.000 indbygger per uge.

- Den nye regionale tilgang gør, at vi fremover kan tilpasse vores rejseanbefalinger mere målrettet, særligt når smittesituationen i Europa bliver bedre.

- Men hovedhensynet er og bliver danskernes sundhed og sikkerhed. Det går vi ikke på kompromis med, siger Jeppe Kofod.

Udenrigsministeriet gør derudover opmærksom på, at det anser erhvervsrejser som nødvendige rejser.

Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til alle lande også selv om rejsevejledningen fraråder alle ikke-nødvendige rejser.