Der åbnes for karantænefri rejser til Bulgarien og Polen

Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for de to lande, så alle ikke-nødvendige rejser ikke længere frarådes.

Der åbnes nu for, at danske turister kan rejse til Bulgarien og Polen uden at skulle i karantæne, når de kommer hjem.

Der opfordres fortsat til, at man som rejsende er ekstra forsigtig i landet.

De danske rejsevejledninger er også blevet lempet for en række regioner i populære turistlande.

Det gælder de fire italienske regioner Umbrien, Ligurien, Abruzzo og Veneto og Cantabria i Spanien.

Derudover lempes de for Korsika i Frankrig og de to østrigske regioner Salzburg og Niederösterreich.

De nye rejsevejledninger er gældende fra lørdag klokken 16.

Ministeriet opdaterer hver uge er verdenskort, hvor lande inddeles i farve efter smittesituationen og restriktioner i landet.

Er lande "orange", som størstedelen af verden er, skal man vise en negativ coronatest ved ombordstigning på flyet til Danmark, testes når man lander og gå i isolation.

Er lande derimod "gule" - som Bulgarien og Polen nu er - slipper man for at gå i isolation, når man kommer hjem fra landet. Man skal dog stadig testes, når man lander.

Vaccinerede rejsende eller tidligere smittede behøver dog hverken test eller isolation ved indrejse til Danmark fra "orange" og "gule" lande.

Ministeriets vejledning er netop vejledende. Der er altså ikke ulovligt at tage til et orange eller rødt land.

Lempelserne betyder, at de danske myndigheder ikke længere ser et problem i ferierejser, hvis smitten i en region eller et land er på et lavt niveau.

I øjeblikket betyder det, at Udenrigsministeriet lemper sin rejsevejledning og åbner for ferierejser, hvis der i et land eller en region ugentligt er færre end 50 smittede per 100.000 indbyggere.

Selv om Danmark ændrer rejsevejledningerne, kan der stadig godt være lokale restriktioner, som påvirker danske rejsende. For eksempel krav om test eller isolation ved indrejse.