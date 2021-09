Departementschef erkender fejl: Vi burde have nævnt notat

Det var en fejl, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke nævnte et notat om adskillelse af asylpar, da ministeriet i 2016 skulle svare Folketingets Ombudsmand.

- Jeg kan i dag kun beklage, at jeg ikke opdagede, at det der notat ikke er nævnt i den nederste sætning. Selvfølgelig burde det være nævnt. Det var en fejl, siger han.

I Rigsretten, hvor tidligere minister Inger Støjberg er tiltalt for at give en ulovlig instruks, er det pågældende notat blevet fremhævet som centralt fra forsvarernes side.

For notatet, der blev godkendt af Støjberg 9. februar 2016, tilsiger, at der er undtagelser, hvor mindreårige asylansøgere ikke skal adskilles fra deres ægtefælle eller samlever.

Støjberg nævnte ellers ikke noget om undtagelser i en pressemeddelelse 10. februar 2016. Spørgsmålet om undtagelser er vigtigt for sagen, da parrene har ret til en individuel vurdering.

Men da Folketingets Ombudsmand i foråret 2016 gik ind i sagen, fremhævede ministeriet ikke notatet, der dog blev sendt til Ombudsmanden sammen med sagsmaterialet.

To gange rykkede Ombudsmanden for svar på, hvilke retlige overvejelser ministeriet havde gjort, da der blev givet besked om at adskille mindreårige fra deres ægtefæller og samlevere på asylcentre.

Uffe Toudal Pedersen forklarer, at rykkeren var til dem alle.

- Jeg opfattede ikke det der som en specifik henvendelse til mig om at foretage en gennemgang og se, om notatet var sendt eller ej, siger han.

Han har før påpeget, at ministeriet godt kunne have været bedre til at gøre opmærksom på notatet, som både Toudal og Støjberg fremhæver som den retlige ramme for at adskille parrene.

Afhøringen af Uffe Toudal ventes færdig tirsdag eftermiddag.

Næste vidne i Rigsretten er tidligere direktør i Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen, som skal afhøres onsdag morgen. Han har en særlig rolle, da han i dag er en del af Støjbergs forsvarshold.

Sagen fortsætter med en lang række retsmøder frem til slutningen af november.