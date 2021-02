Denne fugl fortæller os det er forår

Når du de seneste dage begivet dig tæt på moser, søer og vådområder, så har du måske bemærket store flokke af grågæs - enten i luften eller samlet tæt på vand. Du kan høre deres karakteristiske skræppen på lang afstand.

Grågæssene er ved at tjekke hinanden ud og lægge an til parring. Og det er det bedste tegn på, at foråret er på vej. Grågæssene er de første i dyreriget, som får forårsfornemmelser. Det fortæller Dansk Ornitologisk Forening.