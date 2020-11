Den yngste Laudrup smed støvlerne tidligt

Han fulgte i fodsporene på sin far, Michael Laudrup, onklen Brian Laudrup og farfaren Finn Laudrup, men han nåede aldrig samme niveau.

Andreas Laudrup, der 10. november fylder 30 år, nåede dog at blive professionel fodboldspiller og spille på højt niveau.

Nøjagtigt som storebror Mads Laudrup, der et par år ældre ligeledes stoppede karrieren i 2015.

De to yngre medlemmer af Laudrup-familien skrev sig ikke ind i historiebøgerne på samme måde som de tidligere generationer, der blev legender. Men mindre kan måske også gøre det.

Som den yngste af Michael Laudrups sønner skabte han sit eget navn som først ungdomstalent i Real Madrid og Lyngby og siden som professionel i FC Nordsjælland.

I Farum-klubben nåede Andreas Laudrup at spille 77 kampe. Her vandt den hurtige og teknisk stærke offensive spiller både det danske mesterskab og to pokaltitler med Farum-klubben.

Andreas Laudrup nåede også at repræsentere alle de danske ungdomslandshold fra U16 til U21.

Den korte karriere som spiller bød også på et kortvarigt udlandsophold i franske Saint-Étienne.

Men i den franske klub nåede teknikeren aldrig at spille betydningsfulde kampe på grund af de mange skader, der i store dele af hans karriere satte en stopper for spillerens udfoldelser.

Skaderne eskalerede med en operation i foråret 2014, hvor lægerne fortalte den blot 24-årige Andreas Laudrup, at han havde en alvorlig gigtlidelse.

Konsekvensen var, at han kunne blive invalid, hvis han fortsatte fodboldkarrieren, der derfor sluttede efter 12 kampe for AGF.

- Jeg elsker at spille fodbold, og det har fyldt det meste af mit liv, siden jeg var en lille dreng.

- Men med det lange forløb, jeg efterhånden har været igennem med sygdom i mine led, er jeg helt afklaret med, at det er sådan, det må være, sagde han dengang.

Andreas Laudrup fortsatte livet uden for fodboldbanen med studier i økonomi og handel.

Siden blev han fodboldekspert og er i dag ansat på TV2 Sport, hvor han blandt andet kloger sig på spansk fodbold.

Han er gift med Pauline, og sammen har parret to mindre børn - drengen Maximilian og pigen Flora.