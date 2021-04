Den unge Darth Vader med de danske aner

Mandag den 19. april fylder han 40 år.

Men selv om han blev en stjerne tidligt, har det ikke altid været nemt at være Hayden Christensen. For filmene blev ikke vel modtaget af hverken kritikere eller fans. De meget dedikerede fans af "Star Wars" hadede dem faktisk.

Og meget af deres had blev rettet direkte mod Hayden Christensen.

Men meget vand er løbet igennem åen, siden filmene udkom i henholdsvis 2002 og 2005.

Både filmene og Hayden Christensen er med tiden blevet tilgivet.

Filmene var også rettet mod børn. Og de fans af "Star Wars", der var børn, da filmene udkom, og som faktisk godt kunne lide dem dengang, er nu blevet voksne Hayden Christensen-fans.

Så da han i 2017 mødte op til "Star Wars-fejringen" - en årlig begivenhed der hylder Star Wars-universet - for første gang i 15 år, var det til en kæmpe klapsalve.

Han var endelig blevet tilgivet og accepteret.

Efter Star Wars-filmene trak han sig mere og mere fra Hollywood. Og har siden kun lavet få udvalgte, mindre film.

Men Christensens mere tilbagetrukne rolle skyldes ifølge ham selv ikke den kølige modtagelse af hans bedst kendte optræden.

- Jeg følte, jeg havde den her gode ting med "Star Wars", der gav mig alle de her muligheder. Men det føltes, som om det kom lidt for let til mig. Jeg ville ikke gå igennem livet, som om jeg bare red videre på bølgen, sagde Hayden Christensen til avisen L.A. Times i 2015.

Men nu vender han snart tilbage til rollen som Darth Vader. Disney har meddelt, at han er på rollelisten til den kommende Star Wars-miniserie "Obi-Wan Kenobi".

Han er vokset op i den canadiske by Vancouver. Hans far, David Christensen, er af dansk-britisk afstamning. Hayden har fire søskende, og tre af dem er skuespillere.

Han dannede fra 2007 til 2017 par med den amerikanske skuespillerinde Rachel Bilson. Sammen har de en datter.