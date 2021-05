Den troende detektiv

Han er berømt for i en årrække at have spillet detektiven Hercule Poirot, kendt fra Agatha Christies kriminalromaner.

David Suchet kan mere end at trisse rundt med en rund bowlerhat, et sort spidst skæg og opklare drab.

Det er dog snart 10 år, siden han stoppede som Poirot.

Nu fylder han den 2. maj 75 år, og han har stadig et stort publikum, selv om han har skiftet genre her under coronakrisen.

David Suchet er en kristen mand, og det kombinerer han med sine evner som skuespiller.

- Johannes-evangeliet har været med mig under det meste af nedlukningen, fortæller fødselaren i et interview med avisen Church Times.

I påsken fulgte publikum over hele kloden virtuelt med, da han læste hele evangeliet op i Jerusalemkammeret i kirken Westminster Abbey i London.

Optagelsen ligger på YouTube. Her har omkring 100.000 personer siden været inde for at se og høre Suchet læse op.

Han har før engageret sig i kristendommens hellige tekster. Han har indlæst hele biblen som lydbog.

Han fortæller til avisen, at han i 1986 læste en hotelbibel.

- Da jeg nåede slutningen, tænkte jeg: Det er det her. Det er det budskab, jeg har viet mit liv til lige siden.

Der er mere end bibeltekster og en belgisk detektiv i David Suchet.

Som helt ung skuespiller i 1970'erne spillede han teater. Rollerne blev større, som årene gik, og respekten for ham steg.

Tv-karrieren begyndte sideløbende. Hans første større tv-rolle kom i 1980 som Edward Teller i serien "Oppenheimer" om Manhatten-projektet og opfindelsen af brintbomben.

Da Poirot-rollen ni år senere bød sig til, var Suchet meget i tvivl, om han skulle takke ja.

Han frygtede, at den seriøse Shakespeare-skuespiller, han efter hårdt arbejde var blevet til, ville blive til grin i rollen som den aldrende og excentriske detektiv.

Men han endte med at iføre sig bowlerhatten og en pudsig måde at gå på.

Og han blev alt andet end til grin i de omkring 25 år, han gav den som den forfængelige Hercule Poirot.

Da han i 2012 lagde bowlerhatten på hylden for sidste gang, sagde han til The Daily Mail:

- Det er som en kær vens død. I flere år har det være Poirot og mig - og at miste ham er en smerte, man næsten ikke kan forestille sig.

Privat er David Suchet gift med Sheila Ferris, med hvem han har to børn, Robert og Katherine.