Den stille bassist stod bag de store hits

I over 30 år har sange som "Another One Bites the Dust" og "I Want to Break Free" af det britiske band Queen været spillet vidt og bredt.

Den 19. august fylder John Deacon 70 år.

Han startede bandet "The Opposition" i 1965, da han var 14 år gammel. Her spillede han guitar, men tog springet til bas, inden han forlod gruppen i 1969 for at studere elektronik i London.

I 1971 mødte han guitaristen Brian May og trommeslageren Roger Taylor til en fest. Et par dage senere var han til audition som bassist i Queen, der var dannet året før.

Han blev angiveligt valgt på grund af sit musikalske talent, sit stille væsen og sine evner med elektronik.

John Deacon blev første gang krediteret som sangskriver på Queens tredje album, "Sheer Heart Attack" fra 1974. Her skrev han sangen "Misfire" selv og "Stone Cold Crazy" med de tre andre medlemmer.

Året efter stod John Deacon bag sangen "You're My Best Friend" til gruppens album "A Night at the Opera", som blev et kæmpehit.

I et interview med BBC i 1977 forklarede han, at han lærte at spille klaver til sangen. Forsangeren Freddie Mercury - som spiller klaver på mange af bandets sange - brød sig ikke om det elektriske klaver.

- Så jeg tog det med hjem, og det var den sang, der kom ud, imens jeg lærte at spille klaver, sagde han.

John Deacon har tidligere fortalt, at han er glad for at være sangskriver. Han ville ikke have været lige så tilfreds med sin karriere, hvis han kun var bassist.

I 1991 døde Freddie Mercury af sygdom som følge af aids. Sangerens død fik stor betydning for Queens videre skæbne, og Deacon spillede kun sporadisk med bandet i årene efter.

Deacon medvirkede på albummet "Made in Heaven" i 1995, som indeholdt sange påbegyndt af Mercury inden dennes død. Men efter albummet trak Deacon sig yderligere, og i 1997 gik han på pension.

Bandets resterende medlemmer optræder stadig under navnet Queen, men Deacon har ikke vist sig offentligt siden 1997.

I et interview med magasinet Rolling Stone i 2014 fortalte Brian May og Roger Taylor, at John Deacon nu kun beskæftigede sig med bandets økonomi.

Det er John Deacon, som har stået for økonomien igennem hele karrieren.

John Deacon bor uden for London med sin hustru. Parret har seks børn sammen.