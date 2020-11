Den skarpe tunge svirper nu kun på podcast

Megyn Kelly var længe indbegrebet af en vært på amerikanske Fox News: selvsikker, stilet, højrøstet, kamplysten og værdimæssigt et stykke til højre for midten i USA.

Men selv hendes modstandere kunne ikke benægte, at Megyn Kelly, som onsdag fylder 50 år, var en stjerne i sine velmagtsdage på Fox.

Han var jurauddannet og arbejdede som advokat, inden hun i 2003 flyttede til hovedstaden Washington for at blive tv-journalist for kanalen ABC med fokus på retspolitik.

Fox News så hurtigt et lys i Megyn Kelly og fik hende om bord - og gav hende mere og mere skærmtid.

Megyn Kelly skabte sig et navn som en skarptunget journalist og meningsdanner, som ikke var bange for at udfordre sine gæster - uanset deres politiske ståsted.

Til det amerikanske præsidentvalg i 2012 vakte det blandt andet opsigt, at hun gik den republikanske strateg Karl Rove på klingen, da han nægtede at anerkende prognoserne om, at Demokraternes Barack Obama var blevet genvalgt.

- Er det bare matematik, du laver som republikaner for at have det bedre med dig selv, eller er det rigtige tal, spurgte hun Rove.

Oftere var det dog, som det er standard på Fox, præsident Obama og venstrefløjen, der var genstand for Megyn Kellys kritiske bemærkninger.

Hun blev så uomgængelig en stemme, at Time Magazine i 2014 udnævnte hende til en af verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker.

Året efter blev hun for alvor et kendt navn i USA, da hun som vært for en tv-debat mellem Republikanernes præsidentkandidater spurgte Donald Trump, om en mand med hans temperament og kvindesyn burde være præsident.

Trump undveg med en vits, men kom efterfølgende med flere nedladende angreb mod Kelly. Og året efter boykottede han en anden tv-debat, fordi hun var vært igen.

Duellerne med Trump tjente dog til at øge Megyn Kellys profil, og i 2017 flyttede hun til kanalen NBC til en årsløn over 100 millioner kroner.

Skiftet blev dog ingen succes, og hun stoppede efter bare halvandet år.

Hun kom ufrivilligt tilbage i offentlighedens søgelys, da filmen "Bombshell" for et lille år siden ramte biograferne. Den viser et opgør med Fox News-chef Roger Ailes' seksuelle krænkelser af stationens kvindelige værter, herunder Kelly.

Hun bidrog ikke selv til filmens skabelse og har sagt, at hun ikke er helt enig i fremstillingen. Men hun ønsker, at hun havde gjort mere for at fælde seriekrænkeren Ailes.

Senest har Megyn Kelly startet sin egen podcast, hvor hun og gæster taler om aktuelle politiske emner.