Den sidste sovjetleder frygter våbenkapløb

Mikhail Gorbatjov var engang en af verdens mægtigste mænd. Men han har ikke haft noget at skulle have sagt siden 1991, da Sovjetunionen blev opløst.

Gorbatjov fik magten i Kreml i 1985. Han forhandlede nedrustningsaftaler med USA's daværende præsident, Ronald Reagan.

Det bidrog sammen med Sovjetunionens ringe økonomi til afslutningen på den kolde krig.

Mikhail Sergejevitj Gorbatjov fylder den 2. marts 90 år, og han får ind imellem stadig besøg af en journalist i Moskva.

Det gjorde han også den 20. januar, da Joe Biden blev taget i ed som USA's 46. præsident.

Det russiske nyhedsbureau Tass spurgte Gorbatjov, hvad han venter af Biden.

Det sagde han ikke direkte. Men han opfordrede USA og Rusland til at lave nye nedrustningsaftaler.

- Inden for to til tre år kan en ny og ambitiøs traktat forhandles færdig. Der er kommet en ny slags våben, og et våbenkapløb er i gang, sagde han.

Om der så er nogle, der lytter til den gamle sovjetleder, er en anden sag.

Vesten anså Gorbatjov for at være en helt for 30 år siden.

Mange i hans hjemland så anderledes på, at han gik med til at opløse Sovjetunionen og droppe kontrollen med de østeuropæiske lande.

Han forsvandt ud af magtens korridorer, da Sovjetunionen blev til 15 selvstændige republikker.

I mange af republikkerne rykkede der autoritære regimer ind.

I Rusland kom en periode med usikkerhed, vold og opstande.

Med fattigdom og med oligarker, der blev rige ved at købe statslige virksomheder til en spotpris.

Mens Gorbatjov røg ud i den politiske kulde i sit kaotiske hjemland, var han stadig respekteret i Vesten.

Institutioner og virksomheder hyrede ham gerne som konsulent.

Gorbatjov blev født i Stavropol-regionen i Kaukasus og studerede jura i Moskva, hvor han mødte sin hustru, Raisa.

Hun døde i 1999. Parret har en datter.

Da Gorbatjov som 54-årig blev den hidtil yngste leder for Sovjetunionen i 1985, kunne han og præsident Reagan sprænge hele verden i småstykker med deres atomvåben.

Fem år senere var det hele vendt.

Generelt er afvæbning et af de bedst beskrivende ord for Gorbatjovs periode som leder af Sovjet.

Han indgik en nedrustningsaftale med USA i 1987 og trak den sovjetiske hær ud af Afghanistan i 1989.

Samtidig nægtede han at anvende våbenmagt over for de befolkningsgrupper i Østeuropa, der gjorde oprør mod deres kommunistiske regeringer.

I 1990 fik han Nobels fredspris for sin indsats for nedrustningen.