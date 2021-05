Den sidste folkelige storbyborgmester

Socialdemokrat af et glødende hjerte. Folkelig og gemytlig med hang til sport, kultur, fest og farver. En dansemand med evner også som stadionspeaker.

Før der i dag typisk skal en eksamen i statskundskab eller økonomi til for at komme i Folketinget eller blive borgmester i landets største byer, så var der stadig politikere som Flemming Knudsen.

Den 31. maj fylder den tidligere borgmester og rådmand i Aarhus 75 år.

Knudsen kom som en mønsterbryder fra små kår i en toværelses i forstæderne.

I en årrække var han skolelærer og gik først ind i politik som 40-årig som socialdemokratisk byrådsmedlem i Aarhus. Det var dengang, hvor livs- og arbejdserfaring var et politisk hædersmærke.

Han fortsatte sideløbende som lærer indtil 1993, hvor han blev rådmand på hjerteområdet skole-, fritid- og kultur på fuldtid.

I 1997 blev den daværende bykonge, Thorkild Simonsen, udnævnt til indenrigsminister. Dermed var der brug for en afløser til at bære borgmesterkæden i Aarhus. Det blev Flemming Knudsen, som også formåede at genvinde posten ved det næste valg.

Men selv om Aarhus per tradition er en hardcore socialdemokratisk højborg uafbrudt siden 1919, så øjnede Venstre morgenluft og mulighed for et systemskifte.

I den drabelige tvekamp om magtens trone i 2001 i den østjyske hovedstad blev Flemming Knudsens stil og folkelighed hans akilleshæl i kampen mod den unge, ambitiøse og dadelfrie Louise Gade, som Venstre satte ind i slaget.

Flemming Knudsen mener selv, at han blev udsat for et karaktermord, og at onde tunger og medier uretfærdigt shamede ham som "Flemming Fadbamse".

Uanset hvor meget han under den hårde valgkamp kun lod sig fotografere med en danskvand i hånden, så vandt Louise Gade og Venstre valget i 2001 efter 82-års uafbrudt socialdemokratisk styre.

Flemming Knudsen var dog ikke mere færdig i politik, end at han fortsatte fra 2002 til 2005 som viceborgmester. Fra 2006 blev han rådmand for Kultur- og Borgerservice.

Knudsen var også med til at kæmpe Socialdemokratiet tilbage til magten igen i Aarhus i 2006 - nu med Nicolai Wammen som spydspids.

I 2009 trak Flemming Knudsen sig helt fra kommunalpolitik. Til gengæld har han lige siden siddet i regionsrådet i Midtjylland.

Ved siden af politik har han i mange år været en meget synlig figur i sportsverdenen, hvor han blandt andet har været idrætsleder i tre årtier.

Som en af få socialdemokratiske politikere er han Ridder af Dannebrog.

Han blev i 2000 gift for anden gang. Denne gang med Lisbeth Lautrup, der ligesom han selv har et stort hjerte for kulturen.