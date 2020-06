Den sexfikserede rødtop fra Manchester

Her trak bandets ballader som "If You Don't Know Me By Now" par tæt sammen på dansegulvet, mens kvinderne efter showet flokkedes om Mick Hucknalls seng.

Så heftigt gik det ifølge Hucknall for sig, at han på et tidspunkt anslog, at han havde været i seng med omkring 3000 kvinder. På tre år.

- Da jeg først blev berømt, gik det amok. Mellem 1985 og 1987 gik jeg i seng med omkring tre kvinder om dagen, hver dag. Jeg sagde aldrig nej. Det var det, jeg ville have ud af at være popstjerne, sagde han til avisen The Guardian i 2010.

Senere har han sagt, at det tal måske ikke skal tages helt bogstaveligt, men uanset er der ingen tvivl om, at han var damernes ven.

Han dannede blandt mange andre kortvarigt par med den danske kendismodel Helena Christensen.

Mick Hucknall blev født som enebarn i 1960 i Manchester.

Hans mor forlod ham, da han var tre år, og han har angivet det som grunden til sit store fokus på sex.

- Jeg ville have kærlighed fra hver eneste kvinde på planeten, fordi jeg ikke havde min mors kærlighed, har han sagt.

Som 24-årig etablerede han Simply Red, og hans lyse vokal slog straks igennem.

Gennem årene forlod de øvrige medlemmer bandet, og Mick Hucknall var derfor det eneste oprindelige medlem, da Simply Red blev opløst i 2010.

På det tidspunkt havde hans hang til alkohol overtaget hans hang til kvinder.

Opløsningen af bandet varede dog ikke ved.

I 2015 vågnede Simply Red fra de døde og indledte i Odense en ny turné med navnet "Big Love Tour".

Samtidig vendte Mick Hucknall tilbage til studiet, og sidste år kom Simply Reds tolvte album, "Blue Eyed Soul".