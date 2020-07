Den rastløse kosmopolit med pennen i hånd

I en årrække boede han først i Barcelona og derefter 13 år i Peru, hvor han var peruansk gift.

Boberg, der fylder 60 år søndag den 5. juli, debuterede i 1984 med digtsamlingen "Hvæsende på mit øjekast".

Det er siden blevet til knap 30 udgivelser, hovedsagelig digte. Af de mest omtalte er "Hesteæderne - Trilogien" fra 2015.

Men Thomas Boberg har også fået meget fine anmeldelser for sine rejseskildringer, eller rejseminder, som han kalder dem.

Blandt andet "Sølvtråden" (1996), "Americas" (1999) og "I den næste by" (2012).

Ud over rejseminder er temaerne i forfatterskabet grådighed og forbrugerisme, globaliseringens konsekvenser, krise, forfald og sammenbrud.

Han beskriver også i flere omgange sine oplevelser med det bevidsthedsudvidende stof ayahuasca, som bruges af indianske folk i Peru.

Boberg er søn af maleren Jørgen Boberg og socialrådgiveren Gunver Plesner. Han havde efter eget udsagn en ret kaotisk barndom.

Nogle anmeldere ser inspiration fra Henrik Nordbrandt og Inger Christensen i Bobergs værker, andre fornemmer tråde fra Johs. V. Jensen og Tom Kristensen.

I foråret 2019 udkom den omfangsrige rejseroman "Africana", der skildrer rejser til Gambia, Sudan og Etiopien med skiftende rejsekammerater. Bogen giver også stemme til Thomas Bobergs kæreste, Rebecca, som har ghanesiske rødder og er mor til deres barn.

Med bogen "afslutter han sit mellemværende med Latinamerika".

Vi burde beskæftige os langt mere med Afrika, mener Boberg.

- Afrika er for mig et mytologisk, magisk sted at være, det sted, hvor menneskeheden har sin begyndelse, fortæller han i et interview på forfatterweb.dk.

Thomas Boberg har to gange været indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris - i 2000 for "Americas" og i 2006 for digtsamlingen "Livsstil".

Den rejsende digter har modtaget en række priser, heriblandt Det Danske Akademis Store Pris og Otto Gelsted-prisen. I 2018 blev han optaget som medlem af Det Danske Akademi.