Den øverste embedsmand: Kina kom med trussel

På samme dag, hvor Danmarks udenrigsminister har talt med sin kinesiske kollega om menneskerettigheder i Kina, fortsætter en kommission på Frederiksberg sit arbejde med at afdække kinesisk pres på danske myndigheder, når det gælder frihedsrettighederne i Danmark.

I Tibetkommissionen er turen fredag kommet til afhøring af Christian Kettel Thomsen, der var departementschef i Statsministeriet fra 2010 til 2020.

Han konfronteres blandt andet med den kinesiske præsidents statsbesøg i Danmark i 2012. På gaden rev politifolk tibetanske flag ud af hænderne på fredelige borgere, og en demonstration blev holdt skjult.

Kommissionen forsøger at finde ud af, om politiet fik instruktioner og opfordringer fra for eksempel Udenrigsministeriet til de ulovlige indgreb.

To døgn før besøget lagde den kinesiske ambassade atter tryk på danske embedsmænd.

De blev bedt om at skærme delegationen fra "fornærmende" manifestationer fra for eksempel den religiøse bevægelse Falun Gong. "Det samlede indtryk var meget vigtigt, når besøgets resultat blev gjort op fra kinesisk side," står der i referatet.

- Det var en slags slet skjult trussel, siger Christian Kettel Thomsen under afhøringen.

Kommissionens udspørger studser over ordet trussel - og vil høre, om der lå et krav eller en forventning i det?

- Jeg kan ikke huske, at jeg har tænkt meget over det. Jeg tror ikke, det har gjort noget stort indtryk, siger den tidligere departementschef.

Adskillige mails vidner om, at Udenrigsministeriet var optaget af de kinesiske bekymringer. Men det prægede ikke Statsministeriet, lyder det.

- Der var andre, der var gode til at tilrettelægge alt det udenom besøget. Vi beskæftigede os med det, der berørte statsministerens møde med præsidenten, siger Christian Kettel Thomsen.

Tibetkommissionen har opdaget en mail, der ellers var blevet slettet. Den var fra Udenrigsministeriets departementschef, Claus Grube.

Kort efter det fornyede pres skrev han til sine kolleger, at PET og en politidirektør skulle bibringes forståelse for deres vigtige roller. "Ingen ansigtstab!", lød beskeden.

Da Christian Kettel Thomsen spørges om, hvad det var for en vigtig rolle, som PET og politiet skulle forstå, holder han pause, siger hm - og fortsætter så:

- Politiet er meget involveret og har mange opgaver i forbindelse med besøget, er det ikke det, han skriver?

Hvad kunne hensigten være?

- Det er en bemærkelsesværdig mail i lyset af det hovedtema, vi beskæftiger os med her. Men det er også sådan, at Claus nogle gange breder armene ud og skriver et statement, som ikke er en instruktion, siger Kettel Thomsen.

Han tilføjer, at mailen sikkert kunne have været skrevet anderledes, og at formuleringen ikke er god.

I næste uge afhøres blandt andre forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt.