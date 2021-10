Den musikalske politiker hjalp palæstinensere

Det forhenværende folketingsmedlem for De Radikale, som onsdag den 20. oktober fylder 80 år, nåede at være medlem af partiets folketingsgruppe under tre ledere af partiet: Niels Helveg Petersen, Marianne Jelved og til allersidst Margrethe Vestager.

De Radikale sad i regering i cirka halvdelen af Elisabeth Arnolds år i Folketinget, efter at hun blev valgt ind ved valget i 1988. Minister blev hun ikke, men hun fik sat store aftryk alligevel.

I 1992 var hun og De Radikale imod VK-regeringens ønske med til at gennemtvinge den omstridte særlov for statsløse palæstinensere fra Libanon. De fik opholdstilladelse i Danmark, selv om Flygtningenævnet havde afvist deres sager.

- Flygtningenævnet ændrede praksis for palæstinenserne uden at drøfte det med Folketinget, sagde Elisabeth Arnold i 2005.

- De kunne ikke sendes tilbage til Libanon, fordi myndighederne ikke kunne beskytte dem i flygtningelejre under borgerkrigen, hvor militser og bander bekæmpede hverandre, sagde hun.

Elisabeth Arnold var kendt som en humanistisk politiker med en forkærlighed for det europæiske samarbejde.

Hun var i mange år medlem af Europaudvalget i Folketinget, hvor hun nåede at være både formand og næstformand. I ti år var hun De Radikales skatteordfører, og hun var i halvandet år medlem af Folketingets Præsidium.

Elisabeth Arnold blev i 1969 cand.scient. i biokemi ved Københavns Universitet. Inden tiden i Folketinget arbejdede hun i mange år for medicinalfirmaet Dumex, hvor hun blandt andet var udviklingschef.

Hun er kendt for sin passion for at spille cello. Hun holdt imidlertid en lang pause fra musikken, da hun for mange år siden af et familiemedlem blev spurgt om, hvorvidt hobbyen ikke betød, at hun kunne være mindre sammen med sin familie.

- Jeg havde musikken som en hobby, en meget kær hobby.

- Det var en stor glæde for mig at spille, men det kunne jeg ikke forklare ham, og så holdt jeg op. Jeg holdt simpelthen op fra den ene sæson til den anden, sagde Elisabeth Arnold til Berlingske i 2004.

Efter at celloen havde samlet støv i mange år, begyndte hun dog at spille igen, blandt andet i Jysk Akademisk Orkester.