Den moderne souls gudmor

I fornemt selskab med Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Whitney Houston og Nina Simone anses Badu for at være en af dem, der rager op blandt historiens mest markante sorte solister.

26. februar fylder hun 50 år.

Hun er mindre kendt i brede kredse end Holiday og Houston. Men Erykah Badu har inspireret giganter som Amy Winehouse, Rihanna, Beyoncé og Janelle Monáe samt mænd som Drake.

I deres verden er hun en R&B-gudinde, som har sat sit eget Badu-lydspor ind over deres værker.

Det anerkendte tidsskrift The New Yorker skrev i 2016, at Badu for yngre kunstnere og fans var den "coole storesøster, de altid havde ønsket sig, og oveni et totalt selvstyrende sexsymbol". Avisen døbte hende samtidig "Godmother of Soul".

Baku kommer fra Dallas. Fra fødslen var hun omgivet af stærke kvinder og blev opdraget af sin mor og gudmor og bedsteforældre. De gav hende et klaver, da hun var syv. Hun har fortalt, at hun skrev omkring 20 sange bare den første uge.

Udadtil dukkede hun op sidst i 90'erne som medskaber af "neosoul"-scenen sammen med blandt andre D'Angelo og blev ekstremt populær.

Bølgens blanding af jazz, soul, hip-hop og R & B surfede lækkert på ryggen af de tidlige 70'ere og navne som Sly and the Family Stone, Isaac Hayes og Marvin Gaye.

Hendes skamroste debutalbum "Baduizm" fra 1997 blev en øjeblikkelig klassiker og vandt to Grammyer og tre gange platin.

Hun blev samtidig for 13 år siden krediteret for brugen af ordet woke (vågen og opmærksom på uretfærdighed, red), som først de seneste år er blevet et internationalt buzzword.

Hun har også markeret sig som aktivist, veganer og holistisk healer blandt meget andet.

Erykah Badu har dog også undervejs gjort sig skidt bemærket. I 2014 optrådte hun stærkt politisk ukorrekt ved fejringen af Swazilands antidemokratiske kong Mswati.

Hun afviste kritikken med, at hun som kunstner ikke var opmærksom på politik.

I 2018 kom hun så også til at sige, at hun så noget godt i alle - selv Hitler. Hun ville heller ikke lægge afstand til skuespilleren Bill Cosby - uanset retssagerne om hans massive misbrug af utallige kvinder gennem årtier.