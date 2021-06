Den minimalistiske billedkunstner Mogens Møller er død - 86 år

Møllers kunst kan ses i gallerier, museer og byrum landet over, og hans skulpturer står blandt andet i Randers, København og Aalborg. De er mildt sagt svære at overse.

Et af dem kan findes ved Søerne i hovedstaden. Det er en 15 meter høj og to meter bred skulptur af beton, som hedder "Fredens port". Et stykke oppe på betonfladen er et skævt nøglehul.

I Hvidovre står den store betonskulptur "Frihedens port", der er formet som en overdimensioneret hæfteklamme.

Møller har lavet de to enorme skulpturer sammen med kunstnerne Hein Heinsen og Stig Brøgger. Trioen dannede i 1974 "Institut for Skalakunst" og var nogle af de første til at lave minimalistisk kunst i Danmark.

Går man en tur på Axeltorv i hjertet af København, støder man på ni høje vaser lavet af billedkunstneren. De symboliserer de otte planeter i solsystemet og dværgplaneten Pluto.

En lignende vase - blot en del højere - står på en lille ø i Gudenåen ved Randers Bro, og i Aalborg Klosterkirke har kunstneren udsmykket alt fra gulv til loft.

Møllers kunst kommer dog også i en langt mindre udgave. Enhver med en 10'er eller en 20'er fra 2001 til 2010 i lommen bærer rundt på et af hans værker.

Billedkunstneren står nemlig bag det portræt af dronning Margrethe, som pryder mønterne.

Møller blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1962 til 1966 og var senere professor på akademiet.

Han fik i løbet af sin karriere Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.