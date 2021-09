Den maoistiske fodboldrebel med puddelhår

Røde Paul, som Paul Breitner ofte blev kaldt, blev født i den vesttyske by Kolbermoor den 5. september for 70 år siden.

Han begyndte sin professionelle karriere i FC Bayern München i 1970 og var frem til 1974 med til at sikre tre tyske mesterskabstitler.

I 1974 skiftede han til Real Madrid og vandt to mesterskabstitler på tre sæsoner. Efter en sæson i Eintracht Braunschweig vendte han i 1978 tilbage til Bayern.

Her spillede han sammen med Karl Heinz Rummenigge. Det var en frygtet duo, der gik under navnet Breitnigge og også havde dedikerede fans i Danmark.

- Jeg skal blankt erkende, at det var Breitnigge, der gjorde, at jeg tabte mit hjerte til Bayern München, siger Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa og Bayern München-fan.

- Paul Breitner kunne slå nogle helt fantastiske afleveringer op til Karl Heinz Rummenigge, fortsætter hun.

Breitner havde også en fremragende karriere på Vesttysklands landshold.

I 1974 udgjorde han sammen Franz Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck og Berti Vogts defensiven, da Vesttyskland slog Holland 2-1 i VM-finalen.

Her scorede Paul Breitner på et straffespark, han egentlig ikke skulle have taget. Det var nemlig Gerd Müller, en anden tysk fodboldlegende, der var holdets straffesparksskytte.

Målet gav ham status som en af fire fodboldspillere, der har scoret i to forskellige finaler ved et verdensmesterskab.

Uden for banen har Paul Breitner vakt både forundring og forargelse.

Han nægtede at aftjene sin værnepligt og gemte sig for militærpolitiet. Da han blev fanget, måtte han bruge et år på at skrubbe toiletter for hæren.

Han blev fotograferet foran en plakat af grundlæggeren af Folkerepublikken Kina, Mao Zedong, og han har haft formand Maos "Den lille røde" med til træning.

Desuden har han ytret sin støtte til frontfiguren fra den cubanske revolution, argentineren Che Guevara, der var leder af den kommunistiske oprørshær.

Den rebelske side af Røde Paul blegnede dog en smule, da han i 1974 underskrev sin kontrakt med Real Madrid. Klubben var på det tidspunkt stærkt associeret med den spanske diktator og fascistiske general, Francisco Franco.

Senere hen var han med i en McDonalds-reklame og modtog i omegnen af 150.000 D-mark - cirka 570.000 kroner - for at klippe sit skæg og bruge aftershave fra en tysk kosmetikvirksomhed.

Han nåede i 1998 at være tysk landstræner i 17 timer, inden det tyske fodboldforbud - DFB - igen afsatte ham. Paul Breitner er derfor også kendt som "17 Stunden Bundestrainer".

Siden har Paul Breitner arbejdet som fodboldekspert på både tv og i aviserne.