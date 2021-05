Den landskendte drabschef vil være politiker

Han har været med til at løse utallige drabssager i topstillinger hos forskellige politiafdelinger, herunder som chef for Rejseholdet.

Få efterforskere i politiet opnår at blive decideret berømte, men Bent Isager-Nielsen er undtagelsen.

Han har sågar været med til at inspirere til tv-serien af samme navn, som vandt en Emmy.

Dertil kommer flere bøger, hvor han fortæller om livet som central efterforsker, når et mord skulle opklares. Den 25. maj runder han 70 år.

Politikarrieren har varet i over 40 år, og Bent Isager-Nielsen er med sin faglighed og karisma også kendt fra flere tv-programmer om kriminalstof.

Men som ung lå det ikke i kortene, at han skulle være ordenshåndhæver eller opklare mordsager endsige give den som tv-ekspert.

Isager-Nielsen var en langhåret fyr, en del af 68'er-generationen i det midtjyske, som nok havde indstillet sig på en karriere som gymnasielærer eller det, der lignede.

Men så kom han i militæret, og med tiden fattede han interesse for politiområdet. Det skulle vise sig at føre til en frugtbar karriere for Bent Isager-Nielsen.

Foruden Rejseholdet har han været ansat hos Københavns Vestegns Politi og Nordsjællands Politi, og han har haft studieophold i legendariske enheder som FBI i USA samt Scotland Yard i England.

Trods de 70 år er Bent Isager-Nielsen ikke typen, der læner sig tilbage og nyder sit otium uden gøremål i dagligdagen.

Næ, man kan opleve ham til foredrag, og nu sætter han sig såmænd også for at komme ind i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for De Konservative, når kommunalvalget holdes til efteråret.

Det fortalte han Berlingske i midten af april.

- I årenes løb har jeg faktisk overvejet det mange gange. Jeg har også fået henvendelser om det før, men har sagt nej, fordi jeg ikke synes, jeg har haft tid, og jeg synes heller ikke, det passede, når jeg var i politiet, lød det fra Bent Isager-Nielsen.