Den landflygtige rigmand fra Ukraine

I januar 2019 dømte en domstol i Ukraine ham in absentia til 13 års fængsel for forræderi mod sit land.

Hans politik og handlinger havde åbnet døren for russerne, som kunne sætte sig på halvøen Krim og annektere den, sagde dommeren.

Og Janukovitj havde også åbnet døren for den konflikt, der stadig er i gang med prorussiske separatister i den østlige del af landet.

Et område, hvor han tidligere var guvernør.

Viktor Janukovitj fra det prorussiske Regionernes Parti var i mange år helt oppe i toppen af den ukrainske ledelse.

Fra 1997 til 2002 var han i flere omgange premierminister.

I 2010 blev han præsident, men i 2014 blev han efter folkelige protester afsat.

Nu lever han ifølge internationale nyhedsbureauer i landflygtighed i Rusland, hvor han kan fejre sin runde fødselsdag den 9. juli. Han fylder 70.

Det var voldsomt, da han blev afsat og flygtede til Rusland i en helikopter.

Forinden havde sikkerhedsstyrker åbnet ild mod demonstranter på Maidan-pladsen i hovedstaden Kijev. Der blev talt om over 100 dræbte.

Den regering, der kom til efter Janukovitj, har ifølge Reuters beskyldt ham for at have plyndret staten for store summer, som han via et indviklet netværk af selskaber har forsøgt at skjule og hvidvaske.

Det var den prorussiske Janukovitjs politik over for EU, der udløste de uroligheder, som blev hans fald.

Ukraine og EU forhandlede en associeringsaftale, der ville knytte Ukraine tættere til EU. Janukovitj nølede, og forhandlingerne gik i hårdknude i 2013.

I 2014 indgik han i stedet en aftale med Rusland, og så brød spektaklerne i Ukraine løs.

Ikke længe efter at Janukovitj var flygtet, sendte Rusland soldater til Krim, der blev annekteret af præsident Vladimir Putin i Moskva.

Da Janukovitj var flygtet til Rusland, gik hundredvis af ukrainere på rov i hans efterladte, luksuriøse præsidentbolig.

Her var der blandt andet en golfbane, en strudsefarm, en privat landingsbane.

Og i boligen var der prægtige møbler, lysekroner og en indretning, der vidnede om, at han havde levet et helt andet liv end almindelige ukrainere.

Arsenij Jatsenjuk, den første premierminister i Ukraine efter Janukovitjs flugt, kunne ifølge Reuters fortælle, at omkring 37 milliarder dollar af statens penge var forsvundet.

Han gav Janukovitj-regeringen skylden for at have brugt de mange penge i en periode på tre år op til fødselarens fald. Men det vides ikke, hvad pengene er brugt til.