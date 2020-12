Den kontroversielle filmkunstner

Den 10. december fylder han 80 år.

Gennem karrieren har han markeret sig som en stridbar polemiker, der ikke er stået tilbage for at hudflette parnasset, politiet, højre side i dansk politik, kristendommen og - ikke mindst - Filminstituttet.

Han er oprindeligt journalist - uddannet fra Aarhus Stiftstidende i 1963, hvorefter han var tilknyttet flere aviser og magasiner som filmskribent.

Det var dog ikke nok at skrive om film, og i 1969 kunne han forlade Den Danske Filmskole som færdiguddannet instruktør.

Braad Thomsen har aldrig fået det store folkelige gennembrud. Tættest på kommerciel succes er nok hans dokumentarfilm "Karen Blixen -Storyteller", der i 1996 blev hædret som bedste portrætfilm.

I stedet har han insisteret på at fremme den smalle og mere alternative filmkunst.

Og på at udbrede kendskabet til sine egne filmhelte som den tyske instruktør Rainer Werner Fassbinder.

Ham har Christian Braad Thomsen både lavet film og skrevet bøger om.

Som samfundsdebattør har Braad Thomsen markeret sig som stærk tilhænger af 1960'ernes oprør mod autoriteterne.

Han har også været i vælten i flere debatter om incest, som nogle mener, at han både i sin film "Den man elsker" og i interview har negligeret konsekvenserne af.

I 2018 skrev han et indlæg i Information, hvori han refererede personer for, at de har oplevet lykkelige incestuøse og pædofile forhold.

Han slog dog samtidig fast, at han "principielt er modstander af incest og pædofili, som jeg betragter som et produkt af syge familieforhold."

Christian Braad Thomsen har siden 1992 modtaget Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Han er desuden hædret med Victor B. Andersens Hæderslegat og Carl Th. Dreyers Mindefonds legat.