Den kontante mediechef på Rådhuspladsen

Inden han i 2014 blev chef for det hele i JP/Politikens Hus, var han koncerndirektør med det kommercielle ansvar for dagbladene Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten. Før da sad han med særligt ansvar for Politikens digitale medier, og inden da var han erhvervsredaktør og analyseredaktør.

Fredag den 11. december fylder Ørskov 50 år.

Han tog i 2002 del i festen som erhvervsredaktør på avisen Dagen. Det nye dagblad med de tårnhøje ambitioner kuldsejlede imidlertid økonomisk og nåede kun at få 41 udgivelser gennem trykpressen, før nøglen måtte drejes om.

Han har også arbejdet på Information, Mandag Morgen, Infopaq, Månedsbladet Press, Reuters Finans og Børsinformation.

I bagagen har han økonomistudier på Københavns Universitet og forvaltning og historie på RUC.

Stig Kirk Ørskov er reserveret og har ikke mange venner, især ikke i mediekredse, siger folk, der kender ham, ifølge fagbladet Journalisten.

Analytiker Lars Trier Mogensen, der har arbejdet sammen med ham på Dagen, Information og Politiken, mener, at Stig Ørskov har "den mest magtfulde og indflydelsesrige post i den danske medieverden" - måske i konkurrence med DR's generaldirektør.

- Men den frihed og selvstændighed, du har i JP/Politikens Hus til at bestemme over dine penge, er uden sammenligning, siger han til Journalisten.

Ørskov er ikke bange for uenighed og konflikter. Direktøren var ikke særlig vellidt på redaktionen, siger tidligere tillidsmand på Politiken Lars-Bo Larsen.

- Mange syntes, han var alt for hård og skarp. Men når vi skulle forhandle, var han klar i sine holdninger. Der var ren røv at trutte i. Ingen lusk, siger han til fagbladet.

Som formand for interesseforeningen Danske Medier indtil 2018 gik Ørskov især i brechen for at begrænse DR's ret til at bruge dagbladenes nyheder på nettet.

Han har også sagt, at for mange medier bruger for meget tid til at tænke på, hvordan de får penge af staten - frem for selv at udvikle god journalistik.

Selv sidder Stig Kirk Ørskov på den mest bugnende pengetank i dansk presse. Koncernens egenkapital er vokset støt i årevis og er nu pænt over to milliarder kroner. Det har dog ikke fået JP/Politiken til at takke nej til mediestøtte.

I sin ungdom var Kirk Ørskov "blodrød" og politisk aktiv. Men Murens fald i 1989 gjorde ende på hans flirt med kommunismen. Og tjansen som forretningsfører på det konstant lukningstruede Press lærte ham økonomisk forsigtighed.

- At være likvid, det er fandeme vigtigt, siger han til Journalisten.

Stig Kirk Ørskov har en række bestyrelsesposter og tillidshverv inden for medieverdenen. Han blev i 2019 vicepræsident i World Association of News Publishers.