Den iltre minister som gik af efter møgsag

Uddannet jurist. En lang karriere hos politiet. Folketingsmedlem for Venstre. Forsvarsminister i de år, hvor danske soldater blev sendt i blodige krige i Afghanistan og Irak.

10. september runder han 80 år, og selv om der i dag er stille om den tidligere forsvarsminister, så er hans iltre og temperamentsfyldte facon ikke glemt.

Jensby er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og gjorde først karriere inden for politiet.

Som anklager var han i begyndelsen af 1980'erne med til at fælde Aalborgs daværende borgmester Marius Andersen (S) i en bestikkelsessag.

Jensby blev siden udnævnt som politimester i Hobro. I 1988 stillede han op som Venstres folketingskandidat i Hobro, hvorfra han blev valgt ind i 1990.

I ni år var Jensby forsvarsordfører for Venstre, og det var medvirkende til, at han blev udnævnt som forsvarsminister af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) efter valget i 2001.

Som forsvarsminister var Jensby derfor også med til at sende danske soldater i krig i Irak og Afghanistan.

Jensby huskes blandt andet for sit opgør med daværende forsvarschef Christian Hvidt, som han hængte til tørre i medierne, da Ekstra Bladet påstod, at Hvidts afskedsparade ville koste 40 millioner kroner.

Men den sag, som gav Jensby de største problemer, var, da han i frustration udtalte sig fra et tavshedsbelagt møde i Folketingets Kontroludvalg.

Udtalelsen faldt, efter at oppositionen anfægtede begrundelserne for Danmarks deltagelse i krigen i Irak.

Det fik Jensby til at gå til pressen og fortælle, at oppositionspolitikerne i Kontroludvalget havde godkendt regeringens udlægning af de rapporter fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lå til grund for Danmarks krigsdeltagelse.

Det gav Jensby så meget modvind, at han trak sig fra posten 24. april 2004.

- Jeg vil ikke være en belastning for regeringen, partiet eller for mit familieliv med Lis, sagde han.

- Jeg har jo nok min facon, som har medvirket til mine tæv i medierne. Jeg kunne have udtrykt mig mere diplomatisk, men sådan er det. Jeg kan ikke lave mig selv om, sagde Jensby.

Efterfølgende har han dog tilføjet:

- Rigsadvokaten fastslog senere, at jeg ikke havde overtrådt min tavshedspligt.