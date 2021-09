Den hårde rocker med dyblilla nuancer

Som 22-årig gik han til audition hos et band, der gerne ville have ham med om bord. Han var nu medlem af rockbandet Deep Purple.

David Coverdale startede allerede som 14-årig med at synge i forskellige bands. Onsdag fylder han 70 år.

De næste tre år udgav han tre albummer med det legendariske rockband, inden de i 1976 brød op. Hvilket var et hårdt slag for David Coverdale.

- Jeg var bange for at forlade bandet. Purple var mit liv, Purple gav mig en pause fra alt, men det var samtidig alt, jeg havde brug for, sagde han år senere.

David Coverdale udgav efterfølgende to soloalbummer. Det ene med titlen "White Snake". Titlen bebudede navnet på hans nye band, Whitesnake, som han dannede i 1978.

Coverdale oplevede stor international succes med Whitesnake. Han mærkede dog stadig, at han tidligere havde været medlem af Deep Purple.

- I Europa var Deep Purple lige så store, som Led Zeppelin var i USA. Kæmpestore. Når jeg var i Europa og lave interview, var det første spørgsmål altid, hvordan det var at være med i Deep Purple, har han sagt i et interview med Classic Rock Revisited.

David Coverdale var dog glad for at være der, hvor han var. Der har været tale om en genforening af Deep Purple, men han har været mest interesseret i at spille med Whitesnake.

Succesen med Whitesnake fortsatte frem til 1990, hvor han efter en skilsmisse og mange, lange turnéer havde brug for en pause.

Året efter vendte han tilbage med et nyt samarbejde med Jimmy Page fra Led Zeppelin.

Med Coverdale-Page-albummet fra 1993 fik de to rockveteraner stor succes i hele verden. Dårligt billetsalg stoppede dog projektet, og David Coverdale vendte igen tilbage til hjertebarnet Whitesnake.

David Coverdale har siden spillet solo i en periode, men er i dag tilbage med Whitesnake.

Han er gift med forfatteren Cindy Coverdale. De har været gift siden 1997.

I 2007 blev Coverdale amerikansk statsborger, og i 2016 blev han optaget i Rock and Roll Hall of Fame som medlem af Deep Purple.