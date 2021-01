Den fredselskende aktivist med guitaren

Med sin lyse stemme og stærke vibrato over tonerne fra sit fingerspil på en ensom guitar har Joan Baez siden 1960'erne begejstret millioner over hele verden.

For mange af hendes fans har Joan Baez' musik været uløseligt forbundet med hendes stærke politiske engagement, hvor blandt andet vedvarende protester mod Vietnamkrigen vandt hende venstreorienterede hjerter ude og hjemme.

Og hjerterne banker stadig for den aldrende superstjerne.

Derfor var der også propfyldt i Koncerthuset, da den dengang 77-årige Baez i 2018 lagde vejen forbi København på sin erklærede afskedsturné med titlen "Fare Thee Well".

Det hele begyndte i slutningen af 1950'erne, da hun hørte borgerretsaktivisten Martin Luther King tale om ikkevold, borgerlige rettigheder og sociale forandringer.

De to blev venner og marcherede og demonstrerede sammen ved flere lejligheder.

Selve musikkarrieren begyndte i 1959 på Newport Folk Festival, og året efter kom hendes debutalbum, "Joan Baez".

Herfra gik det stærkt for den spinkle kvinde fra Staten Island i New York, hvis smukke ydre, lange hår og klare stemme gav hende tilnavnet "Madonna", længe før en vis anden amerikansk sangerinde tog patent på kunstnernavnet.

Baez' næste to albummer strøg til tops på hitlisterne, og i 1963 kulminerede det, da hun foran 250.000 demonstrerende unge i regeringsbyen Washington D.C. sang og fortolkede den berømte "We Shall Overcome".

Hippiekulturen og fredsaktivisterne på den amerikanske venstrefløj fik ved den lejlighed en udødelig kultfigur i den etnisk halvt mexicanske halvt skotske sangerinde.

Knap 60 år efter debuten lod Joan Baez sig interviewe i en række medier i forbindelse med sin afskedsturné.

Alle ville de vide, hvordan det føltes at sige farvel til et langt liv på scenen, hvor hun har fejret så mange succeser og optrådt med alle fra Bob Dylan til Taylor Swift.

- Ved du, hvad jeg kommer til at savne mere end koncerterne? Følelsen af, at vi har været en familie på turnéerne og i bussen. Hvis jeg bliver grådlabil over noget, så er det det, sagde den nu kortklippede og gråhårede stjerne til The San Diego Union Tribune.

Joan Baez er i dag bosat i Woodside i Californien, hvor hun ynder at fortælle, at hun holder sig mentalt i balance ved at meditere i en træhule i et flere hundrede år gammelt egetræ i sin baghave.