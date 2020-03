Den frække Freddy med det bramfri sprog

Han er kendt for at være manden bag tilnavnet "Gucci-Helle", som han i 1999 gav partifællen Helle Thorning-Schmidt, der senere blev Danmarks statsminister.

Europa-Parlamentet, Næstved Byråd og siden 2013 regionsrådet i Region Sjælland har alle haft besøg af den bramfri socialdemokrat.

Freddy Blak er udlært fra Nakskov Skibsværft og blev i 1989 valgt ind i Europa-Parlamentet, hvor han blev i 15 år.

Han blev blandt andet kendt for at kæmpe for bedre forhold på børnehjem og hjem for sindslidende i lande som Rumænien og Grækenland samt for sin kamp mod EU-pamperi.

I 1997 fik et portugisisk parlamentsmedlem den verbale blakske kærlighed at føle under en debat om tobaksregler.

- Jeg fortalte ham, at med det vrøvl, han sagde, måtte han få mange penge under bordet fra tobaksindustrien, sagde Freddy Blak til Sjællandske Medier i forbindelse med sin 70-års fødselsdag.

Portugiseren kvitterede ifølge Freddy Blak ved at stikke ham et blåt øje.

Freddy Blak talte gerne sine egne partifæller imod, uanset om de hed Ritt Bjerregaard eller Poul Nyrup Rasmussen.

I 2001 lod Freddy Blak sig vælge ind i Næstved Byråd sideløbende med tjansen i parlamentet.

Eftersom Socialdemokratiet ikke tillod dobbeltmandater, forlod han senere midlertidigt partiet og dannede Blak-listen, men vendte tilbage til det store parti.

I 2013 blev han valgt til regionsrådet i Region Sjælland. Nogle år senere kom han i modvind, da han lækkede oplysninger om den såkaldte Atea-sag, en stor bestikkelsessag, til en journalist.

Freddy Blak modtog ti dagbøder a 500 kroner med ordene:

- Hvis jeg en dag kommer til at stå i en tilsvarende situation, vil jeg gøre nøjagtigt det samme. Det kan ikke være rigtigt, at der skal snydes og bedrages for skatteydernes penge.

Ud over den politiske karriere er Freddy Blak forfatter til flere bøger, herunder "25 øloplevelser i Bruxelles med Freddy Blak ".

Freddy Blak bor i Næstved med sin hustru, som han har tre børn med.