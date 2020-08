Den forsvundne barnestjerne

Den 26. august fylder han 40 år, og han har aldrig kunnet overgå den succes, han fik som ung børneskuespiller.

Ikke alene var "Alene Hjemme" den mest indtjenende film i 1990, men Macaulay Culkin blev også nomineret til en Golden Globe-pris, som en af de yngste nogensinde.

Succesen var dog kort. Efter at alle hans tre film i 1994 floppede, trak Culkin sig fra den store scene som 14-årig og forlod Hollywood.

Han vendte først tilbage i 2003, men har siden sit comeback blot medvirket i seks film.

Macaulay Culkin er født og opvokset på Manhattan, hvor hans far var teaterskuespiller og senere blev manager for Culkin, da han slog igennem som ung skuespiller.

Efter forældrenes skilsmisse i 1994 har Macaulay Culkin ikke været i kontakt med sin far, som han har beskyldt for fysiske og psykiske overgreb.

Han har seks søskende, hvoraf hans lillebrødre Rory Culkin og Kieran Culkin også er skuespillere. Kieran Culkin spillede sågar rollen som Kevin McCallisters fætter i "Alene Hjemme"-filmene.

Han har ud over skuespillerkarrieren også været forsanger i et band og er skaber af det satiriske website og podcast Bunny Ears.

Macaulay Culkin var tæt ven med Michael Jackson frem til sangerens død. De mødte hinanden kort efter Culkins gennembrud, hvor han var med i musikvideoen til sangen "Black and White".

Culkin vidnede til fordel for Michael Jackson i retssagen mod popstjernen i 2005, hvor han blev frikendt for seksuelle overgreb mod børn. Culkin har igennem alle år fastslået, at Jackson aldrig gjorde noget forkert ved ham.

Selv om hans store gennembrud i "Alene Hjemme" nu har 30 år på bagen, vender Macaulay Culkin tilbage til rollen som Kevin McCallister i en ny kommende udgave af filmen, der har en anden historie og hovedperson.